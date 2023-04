Salute 267

Un'ambulanza per Santa Caterina Villarmosa, la Croce Rossa dà avvio a una raccolta fondi

I cittadini caterinesi, hanno espresso la necessità di avere nel paese una ambulanza per le attività di trasporto infermi da Santa Caterina per Caltanissetta o altre destinazioni

Redazione

La Croce Rossa Italiana Comitato di Caltanissetta, ogni giorno è impegnata, tra l’altro, in trasporti infermi ed assistenze sanitarie, con o senza Ambulanza, per chi ne ha bisogno, attraverso il coordinamento della propria sala operativa. Durante la recente inaugurazione della nuova sede dell’Unità Territoriale di Santa Caterina Villarmosa, i cittadini caterinesi, hanno espresso la necessità di avere nel paese una ambulanza per le attività di trasporto infermi da Santa Caterina per Caltanissetta o altre destinazioni. In tale occasione il presidente Nicolò Piave si è espresso positivamente sull’iniziativa dei cittadini caterinesi, cosi come promesso, ha dato autorizzazione ad una campagna di raccolta fondi per acquisire un mezzo per le attività di trasporto infermi.

Quanto autorizzato è per rendere un servizio migliore e meno costoso ai cittadini di Santa Caterina Villarmosa che avessero tale necessità per tutte le destinazioni della Sicilia e se necessario in altre località nazionali. “Le difficoltà stradali, le distanze, la carenza di strutture sanitarie adeguate nei piccoli centri rende sempre più indispensabile il trasferimento di pazienti presso centri sanitari adeguati, per tale ragione il Consiglio Direttivo della Croce Rossa Italiana di Caltanissetta, ha autorizzato una raccolta fondi, denominata ‘Un’ambulanza per il Paese’ vincolata al reperimento di un mezzo ambulanza per l’unità territoriale di Santa Caterina Villarmosa, unità territoriale retta dal Salvatore Favata che sta svolgendo importanti attività negli ultimi mesi, con un trend di enorme crescita.

Sono certo, afferma Piave, che la generosità dei cittadini e delle aziende di Santa Caterina Villarmosa sarà cosi alta che in poco tempo raggiungeremo l’obiettivo prefissato”. La campagna “Raccolta Fondi – “Un’ambulanza per il paese” nasce con lo scopo di:

• alleviare il disagio e le sofferenze delle fasce più deboli della comunità Caterinese e rafforzare i servizi di trasporto sanitario;

•promuovere i valori umanitari e aumentare il coinvolgimento dei cittadini rispetto ai bisogni della propria comunità.

Le modalità di adesione alla campagna sono semplici, invitiamo i cittadini ad effettuare una donazione, anche minima, direttamente presso la sede della CRI di Santa Caterina Villarmosa – via Roma, 106 oppure, soprattutto per le aziende che volessero contribuire tramite bonifico bancario intestato alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Caltanissetta, IBAN IT64S0623016700000015280024 – con causale: OBLAZIONE ACQUISTO AMBULANZA-SANTA CATERINA.

Si fa presente che essendo il Comitato di Caltanissetta regolarmente iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le donazioni fatte con metodi tracciabili, bonifico o assegno, sono assoggettati ai benefici di sgravio fiscale e deducibilità previsti dal codice del terzo settore. Un motivo in più per donare e fare del bene alla comunità di Santa Caterina Villarmosa. (Nella foto il Presidente Piave, il Referente Favata ed il Sindaco, durante l'inaugurazione della nuova sede a Santa Caterina Villarmosa)



