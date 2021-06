Cronaca 1124

Un'altra vita spezzata sull'asfalto, Gela piange Mirko Di Dio: "Addio piccolo angelo"

Mirko aveva 29 anni e faceva il tassista. Stamane è morto in un incidente stradale sulla Gela-Catania

Redazione

12 Giugno 2021 19:33

Gela piange un’altra giovane vita spezzata dall’ennesimo incidente stradale che si verifica sulla Gela-Catania. “Addio piccolo angelo” scrivono alcuni suoi amici su Facebook. Ma purtroppo, quello di questa mattina, per Mirko Di Dio, 29 anni, tassista di Gela, è stato l’ultimo viaggio. A tradirlo è stata proprio quella strada che lui conosceva benissimo, che percorreva spesso per motivi di lavoro. Stamane, dopo aver accompagnato un cliente all’aeroporto di Catania, Mirko stava rientrando a Gela dove ad attenderlo c’era la sua famiglia. Era quasi giunto a Gela quando improvvisamente, si è consumata la tragedia, all'altezza di Caltagirone. Mirko, era a bordo della sua Mercedes, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autoarticolato “Iveco” il cui conducente proveniva da Sommatino e che viaggiava in direzione Catania.

Lo scontro tra i due mezzi è stato violentissimo e fatale per Mirko. Dal Cannizzaro di Catania si è alzato un elisoccorso per prestargli aiuto ma è stato tutto inutile. Il 29enne è morto sul colpo mentre il conducente del pesante mezzo è rimasto ferito. Sul luogo dell’incidente è arrivata la polizia stradale di Caltagirone che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato il violento schianto. La notizia della morte del ragazzo, nell’arco di poche ore ha fatto il giro della città e gettato nello sconforto familiari e amici di Mirko. Un ragazzo solare, cordiale e disponibile con tutti, tradito dal destino durante quello che sarebbe diventato il suo ultimo viaggio.



Gela piange un'altra giovane vita spezzata dall'ennesimo incidente stradale che si verifica sulla Gela-Catania. "Addio piccolo angelo" scrivono alcuni suoi amici su Facebook. Ma purtroppo, quello di questa mattina, per Mirko Di Dio, 29 anni, tassista di Gela, è stato l'ultimo viaggio. A tradirlo è stata proprio quella strada che lui conosceva benissimo, che percorreva spesso per motivi di lavoro. Stamane, dopo aver accompagnato un cliente all'aeroporto di Catania, Mirko stava rientrando a Gela dove ad attenderlo c'era la sua famiglia. Era quasi giunto a Gela quando improvvisamente, si è consumata la tragedia, all'altezza di Caltagirone. Mirko, era a bordo della sua Mercedes, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un autoarticolato "Iveco" il cui conducente proveniva da Sommatino e che viaggiava in direzione Catania. Lo scontro tra i due mezzi è stato violentissimo e fatale per Mirko. Dal Cannizzaro di Catania si è alzato un elisoccorso per prestargli aiuto ma è stato tutto inutile. Il 29enne è morto sul colpo mentre il conducente del pesante mezzo è rimasto ferito. Sul luogo dell'incidente è arrivata la polizia stradale di Caltagirone che ha effettuato i rilievi di rito per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le cause che hanno provocato il violento schianto. La notizia della morte del ragazzo, nell'arco di poche ore ha fatto il giro della città e gettato nello sconforto familiari e amici di Mirko. Un ragazzo solare, cordiale e disponibile con tutti, tradito dal destino durante quello che sarebbe diventato il suo ultimo viaggio.

Ti potrebbero interessare