Un'altra tragedia lungo la strada, morti moglie e marito: gravi i loro figli di 5 e 10 anni

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palestrina e della stazione di San Cesareo

Redazione

Palestrina e Carchitti sotto choc per il tremendo incidente stradale che, alle 22.40 di ieri, è costato la vita ad una coppia di 38enni, Maurizio Ponzo e Alessandra Corradi. I due erano a bordo di una Renault Clio quando, lungo la provinciale Carchitti all’altezza del civico 23, si sono presi frontalmente con una Audi A6 diretta verso la frazione. Dalle prime ricostruzioni sembra che la Audi viaggiasse ad alta velocità ed abbia stretto la curva, prendendo in pieno l’utilitaria. Moglie e marito sono morti sul colpo mentre i figli della coppia, di 5 e 10 anni, sono ricoverati rispettivamente al Policlinico Gemelli e all’ospedale Bambino Gesù di Roma con ferite gravi ma non in pericolo di vita.

I due occupanti della Audi, uno del posto e l’altro marocchino, entrambi quarantenni, sono stati invece trasportati al Policlinico di Roma Tor Vergata, in condizioni non preoccupanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palestrina e della stazione di San Cesareo che hanno effettuato tutti i rilievi per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Da stamattina a Palestrina e nella popolosa frazione di Carchitti non si parla di altro. La coppia era molto amata in città, con Maurizio noto chef che dava lustro al Ristorante Il Giardino di Zagarolo. Tutti lo ricordano come un giovane brillante e ben voluto che amava il proprio lavoro e, come capitava spesso nel giorno libero, era stato a cena dai genitori con moglie e figli e stava facendo ritorno a casa. Solare e sempre disponibile con tutti anche la moglie Alessandra era ben voluta a Palestrina dove lavorava nello studio di un commercialista in centro. «Una tragedia che colpisce anche la nostra comunità – commenta la sindaca di Zagarolo, Emanuela Panzironi - Maurizio era lo chef del ristorante "Il Giardino" di Zagarolo e, poco prima della Sagra dell'Uva, insieme al titolare Daniele Delle Fratte ci aveva cucinato una ricetta tipica della tradizione culinaria romana. La simpatia e la professionalità di Maurizio ci hanno accompagnato in cucina in un ricordo che rimarrà indelebile per tutti».



