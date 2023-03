Cronaca 7139

Un'altra giovane vita spezzata: muore a 32 anni Oss in servizio all'Asp di Caltanissetta

Assunta come Oss in piena pandemia è stata in prima linea per la lotta al covid, prestando servizio all'hub vaccinale di Caltanissetta

Rita Cinardi

E' morta all'età di 32 anni per un male incurabile Venere Sicorello, una giovane di Sant'Elisabetta (paese in provincia di Agrigento), che prestava servizio come Operatore Socio Sanitario all'Asp di Caltanissetta. Venere, che era sposata e mamma di due bimbe, aveva scoperto da poco di avere un tumore e aveva lottato con tutte le sue forze. Purtroppo però non ce l'ha fatta e oggi è deceduta in ospedale a Palermo. Assunta come Oss in piena pandemia è stata in prima linea per la lotta al covid, prestando servizio all'hub vaccinale di Caltanissetta. Era una ragazza piena di gioia e voglia di vivere che tutti ricordano come una persona disponibile, allegra e sempre pronta a dare aiuto agli altri. Appresa la notizia il coordinatore provinciale Sanità della Cgil Caltanissetta, Alessandro La Marca, insieme a tutti i colleghi, ha voluto esprime il proprio cordoglio strigendosi al dolore dei familiari. Su facebook tantissimi messaggi di cordoglio per questa giovane mamma che troppo presto è volata in cielo.



