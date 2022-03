Cronaca 982

Un'altra giovane vita spezzata a Gela da una male incurabile, la città piange Michele

Michele aveva soli 26 anni e fino alla fine ha lottato con tutte le sue forze

Redazione

Era un giovane volontario della Procivis. Svolgeva il suo lavoro da volontario con amore e passione. Lottava però contro un male incurabile. Pensava di farcela e invece Michele Messina, ha smesso di vivere a soli 26 anni. Ha lottato fino alla fine come un guerriero. Diceva sempre che avrebbe superato anche questa, ma purtroppo non è stato così. A ricordarlo e a piangere per la sua scomparsa è la Pubblica assistenza Procivis, In un post su Facebook la procivisi ha scritto: "Riposa in Pace Michele, Oggi trovare le parole giuste è difficile, parole che siano capaci di esprimere le emozioni che ci hanno travolto così all’improvviso. La notizia della tua scomparsa ha lasciato in tutti noi, un grande silenzio, percorrendo ricordi e giornate trascorse tra sorrisi e la voglia di fare. Vivrai per sempre nei nostri ricordi indelebil". Scive sui social un suo amico: "Una notizia che ha gelato i nostri cuori.Caro Michele, hai lottato come un guerriero sa fare, ma purtroppo la tua malattia ti ha portato via troppo presto. Avevi una grande voglia di vivere, affrontavi tutto con un sorriso dicendo sempre: SUPERERÒ ANCHE QUESTA! Ma purtroppo non è stato così.Riposa in pace caro Michele"



