Cronaca 352

Un'altra donna muore per Covid, contagiata prima di fare il vaccino: aveva 47 anni

La donna soffriva di obesità e non si era ancora vaccinata: avrebbe voluto fare la dose a settembre

Redazione

08 Settembre 2021 16:38

Una donna palermitana di 47 anni è morta di Covid-19 all’ospedale di Partinico due giorni fa, ma lo si è appreso soltanto oggi dopo che su Facebook Ottavio Zacco, consigliere comunale di Palermo, ha pubblicato un post per ricordare la donna, molto nota nella borgata di Partanna Mondello. La donna soffriva di obesità e non si era ancora vaccinata: avrebbe voluto fare la dose a settembre ma si è ammalata prima. Oggi è stato celebrato il funerale: il marito e uno dei due figli sono positivi, ancora in quarantena, hanno potuto rendere l'ultimo saluto dalla porta di casa..Si tratta del terzo caso in pochi giorni. Ieri, all'ospedale Cervello di Palermo, una ragazza di 26 anni è deceduta. La giovane era ricoverata da alcuni giorni in Rianimazione per Covid e non era vaccinata. Alcuni giorni fa, un uomo di 49 anni, Antonio Tomasetta, dipendente comunale di Sferracavallo è morto di Covid, contagiato proprio nella settimana in cui avrebbe dovuto ricevere il vaccino, posticipato a causa di un intervento chirurgico a causa del quale era rimasto ricoverato tre settimane.(Gds.it)



Una donna palermitana di 47 anni è morta di Covid-19 all'ospedale di Partinico due giorni fa, ma lo si è appreso soltanto oggi dopo che su Facebook Ottavio Zacco, consigliere comunale di Palermo, ha pubblicato un post per ricordare la donna, molto nota nella borgata di Partanna Mondello. La donna soffriva di obesità e non si era ancora vaccinata: avrebbe voluto fare la dose a settembre ma si è ammalata prima. Oggi è stato celebrato il funerale: il marito e uno dei due figli sono positivi, ancora in quarantena, hanno potuto rendere l'ultimo saluto dalla porta di casa..Si tratta del terzo caso in pochi giorni. Ieri, all'ospedale Cervello di Palermo, una ragazza di 26 anni è deceduta. La giovane era ricoverata da alcuni giorni in Rianimazione per Covid e non era vaccinata. Alcuni giorni fa, un uomo di 49 anni, Antonio Tomasetta, dipendente comunale di Sferracavallo è morto di Covid, contagiato proprio nella settimana in cui avrebbe dovuto ricevere il vaccino, posticipato a causa di un intervento chirurgico a causa del quale era rimasto ricoverato tre settimane.(Gds.it)

Ti potrebbero interessare