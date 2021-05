Sport 353

Una vita dedicata allo sport, la Federazione Italiana Pallacanestro premia il nisseno Aurelio Armatore

Nella sua lunga carriera di sportivo, oltre che nel basket, ha vissuto esperienze agonistiche nel calcio, nella pallavolo, nella ginnastica artistica, nel tiro con l'arco

Redazione

28 Maggio 2021 08:53

Per celebrare i 100 anni della Federazione Italiana Pallacanestro i "grandi" del basket si sono ritrovati sabato scorso nell'aula magna dell'Università di Messina per ricevere un riconoscimento dal presidente nazionale Gianni Petrucci e dal commissario nazionale della Fip siciliana Cristina Correnti. Tra i premiati anche il nisseno Aurelio Armatore (73 anni diplomato Isef, laureato in Lettere Moderne), sportivo a tutto tondo che cominciò con l'atletica leggera ai tempi del liceo ma che si avvicinò subito al basket, praticando per anni da giocatore, e poi da dirigente, conseguendo nel contempo anche il "patentino" di istruttore di nuoto, per cui da quasi 60 anni, Armatore è un tesserato Coni.

Avvicinandosi al basket, si distinse subito nei campionati giovanili nelle file della Libertas Giammei. Ancora giovanissimo fondò la Robur e fu protagonista per tanti anni nel campionato di promozione, Serie D, poule B, serie C/1: indossò poi la maglia della Mosaici Piazza Armerina e della Nissa Basket. Ha disputato vari campionati nazionali universitari e, attualmente, fa parte della nazionale over 70 di basket. Nella sua lunga carriera di sportivo, oltre che nel basket, ha vissuto esperienze agonistiche nel calcio, nella pallavolo, nella ginnastica artistica, nel tiro con l'arco. (Lino Lacagnina, La Sicilia)



