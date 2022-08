Cronaca 381

Una tazzina di caffè presto potrebbe costare 1.50, la Ascom Caltanissetta: "La politica aiuti le famiglie"

Pubblichiamo di seguito una nota a firma della Ascom Sicilia Caltanissetta

Redazione

Da notizie apparse sulla stampa si apprende che il caffè potrebbe raggiungere il prezzo di 1,50 euro. Queste notizie creano preoccupazione, giustamente condivisibili, da parte dei consumatori. Al sindacato di settore dell’Ascom Sicilia Caltanissetta, che rappresenta gli operatori del settore della ristorazione, non giungono notizie di aumento del prezzo della tazzina di caffè da parte dei propri iscritti. “Certamente gli aumenti dei costi energetici e delle materie prime - dichiara il Ascom Sicilia Presidente Francesco Trainito - sta mettendo in seria difficoltà il mondo imprenditoriale riducendo in modo considerevole i margini sulle vendite. La capacità economica dei consumatori si sta riducendo a causa dell’inflazione che sta erodendo il potere d’acquisto, e aumentare i prezzi di certo non è la soluzione per un sistema fragile come il nostro. Ma quando potranno sopportare le imprese questa situazione? Si corre il rischio che molte imprese si vedano costrette a chiudere l’attività. Ci rivolgiamo, invece, alla politica per mettere in atto strumenti a sostegno di famiglie e imprese per evitare una recessione da cui sarà difficile uscire in tempi brevi con conseguenze pesantissime per tutti".



