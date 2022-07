Sport 67

"Una serata in spiaggia", beach rugby al Village Sport Padel di Caltanissetta

Sport e divertimento per tutti con la Nissa Rugby

Redazione

21 Luglio 2022 10:11 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/una-serata-in-spiaggia-beach-rugby-al-village-sport-padel-di-caltanissetta Copia Link Condividi Notizia

Nuova entusiasmante iniziativa della DLF Nissa Rugby: una insolita serata estiva, sabbia compresa, a Caltanissetta. Mancherà soltanto il mare nell’evento, aperto a tutti, “Una serata in spiaggia” in programma nel capoluogo nisseno, giovedì 21 luglio a partire dalle ore 19 allo Sporting Village Padel sotto l’egida della DLF Nissa Rugby. Prima parte della serata dedicata allo sport con il beach rugby, aperto a piccoli e grandi, uomini e donne, con squadre da 3 o 4 giocatori. Gare amatoriali con annessi tornei, suddivisi per categorie e fasce anagrafiche, per divertirsi e familiarizzare con la palla ovale; a seguire il classico ed immancabile “terzo tempo”, questa volta, in versione summer con annesso accompagnamento musicale.

Quota di partecipazione 5 euro, comprensiva di buffet e consumazione al bar della struttura. Andrea Lo Celso, DS della DLF Nissa Rugby, e Leonardo Urso, DS dell’associazione Sport Village, hanno voluto organizzare questo evento per far incontrare le due discipline e promuovere lo sport. Un connubio proficuo e promettente per consentire ai nisseni di conoscere una struttura sportiva all’avanguardia in cui praticare padel, e non solo, ed approcciare, in maniera soft e divertente la palla ovale, e l’ampia offerta sportiva e “formativa” della DLF Nissa Rugby.



Nuova entusiasmante iniziativa della DLF Nissa Rugby: una insolita serata estiva, sabbia compresa, a Caltanissetta. Mancherà soltanto il mare nell'evento, aperto a tutti, "Una serata in spiaggia" in programma nel capoluogo nisseno, giovedì 21 luglio a partire dalle ore 19 allo Sporting Village Padel sotto l'egida della DLF Nissa Rugby. Prima parte della serata dedicata allo sport con il beach rugby, aperto a piccoli e grandi, uomini e donne, con squadre da 3 o 4 giocatori. Gare amatoriali con annessi tornei, suddivisi per categorie e fasce anagrafiche, per divertirsi e familiarizzare con la palla ovale; a seguire il classico ed immancabile "terzo tempo", questa volta, in versione summer con annesso accompagnamento musicale. Quota di partecipazione 5 euro, comprensiva di buffet e consumazione al bar della struttura. Andrea Lo Celso, DS della DLF Nissa Rugby, e Leonardo Urso, DS dell'associazione Sport Village, hanno voluto organizzare questo evento per far incontrare le due discipline e promuovere lo sport. Un connubio proficuo e promettente per consentire ai nisseni di conoscere una struttura sportiva all'avanguardia in cui praticare padel, e non solo, ed approcciare, in maniera soft e divertente la palla ovale, e l'ampia offerta sportiva e "formativa" della DLF Nissa Rugby.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare