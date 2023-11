Una donna uccisa in casa vicino a Perugia: si indaga per omicidio volontario

Una donna uccisa in casa vicino a Perugia: si indaga per omicidio volontario

Quando morì la donna era da sola nell'abitazione e l'ipotesi più accreditata inizialmente fu quella di un malore

Omicidio volontario, non più colposo come iscritto inizialmente, a carico di ignoti è il reato che la procura di Spoleto ipotizza nell'indagine avviata nel marzo scorso dopo che una donna è stata trovata morta in casa nella zona di Marsciano. La notizia è stata riportata dalla TgR dell'Umbria.

Quando morì la donna era da sola nell'abitazione e l'ipotesi più accreditata inizialmente fu quella di un malore che le avrebbe fatto sbattere la testa sulla pietra del caminetto. Ricostruzione che poi però ha perso consistenza nel corso delle indagini. Secondo quanto appreso dall'ANSA, la procura di Spoleto ha quindi ipotizzato che si sia trattato di un omicidio volontario sulla base di una valutazione complessiva degli esiti degli accertamenti tecnici.

Non accertato ancora il movente dell'ipotizzato delitto. (ANSA).



