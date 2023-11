Una bambina di 5 anni "dimenticata" in piazzale Brescia a Milano, i carabinieri cercano i genitori

Una bambina di 5 anni "dimenticata" in piazzale Brescia a Milano, i carabinieri cercano i genitori

A segnalare la presenza della minorenne sono stati i residenti della zona

Una bambina sola, senza alcun adulto accanto, era a spasso nella zona di piazzale Brescia questa sera attorno alle 19. Sono stati alcuni residenti a notarla e a consegnarla a una pattuglia di carabinieri del Radiomobile che si sono subito attivati per rintracciare i genitori. Stando a quanto appreso dal Giorno, la piccola, di 5 o 6 anni, sarebbe di origine peruviana. Ancora da capire cosa sia successo: si è allontanata da casa? Ha approfittato di una distrazione dei genitori mentre era per strada con loro? I carabinieri l'hanno accompagnata alla Clinica De Marchi per una visita precauzionale, mettendosi subito alla ricerca dei genitori: al momento hanno individuato una donna che potrebbe essere la madre della piccola.



