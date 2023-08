Cronaca 551

Una 21enne uccisa a coltellate: l'ex fermato mentre fugge verso l'Austria. I carabinieri hanno sparato alle ruote dell'auto

L’allarme a Bolzano era stato dato dai familiari della vittima che non l'hanno vista rientrare

Redazione

Si chiamava Celine Frei Matzohl e aveva 21 anni: è stata trovata morta nell’appartamento del suo ex a Silandro, in provincia di Bolzano. La giovane è stata uccisa a coltellate. L’ex fidanzato, Omer Cim, di origini turche, dopo essere stato irreperibile per diverse ore, è stato arrestato dai carabinieri. E’ stato fermato a Passo Resia, mentre cercava di raggiungere l’Austria: era al volante della sua Ford Fiesta. Secondo quanto riporta Repubblica i carabinieri per bloccarlo hanno dovuto sparare alle ruote dell’auto che è andata fuori strada.

La vittima era originaria Corces, una piccola località della val Venosta. L’allarme era stato dato dai familiari di Matzohl che, non vedendola rientrare, nella giornata del 12 agosto avevano denunciato la scomparsa alle forze dell’ordine. Dopo ore di ricerche il suo corpo senza vita è stato trovato nell’appartamento di via Molini a Silandro. La procura indaga per accertare la dinamica e il movente.





