Attualita 172

Un weekend lungo in Toscana per rigenerarsi: i luoghi più caratteristici di questa splendida regione

Basterà salire in macchina e godersi il paesaggio attorno per sentirsi già più sereni

Redazione

11 Dicembre 2023 10:13 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/un-weekend-lungo-in-toscana-per-rigenerarsi-i-luoghi-piu-caratteristici-di-questa-splendida-regione Copia Link Condividi Notizia

Quand’è l’ultima volta che vi siete lasciati andare ad un respiro di aria pulita, con l’orologio a casa, il telefono spento e il cuore pieno di serenità? Senza accorgercene abbiamo dato il via a un’era in cui il sensazionalismo fa da padrone e scandisce le giornate. Tutto è grande, tutto è appariscente, tutto è veloce e va consumato immediatamente per poter passare in fretta allo step successivo. E non solo durante la settimana, anche nel weekend. Per non parlare delle vacanze: mai come oggi le persone “fanno a gara” a chi fa attività più insolite, esperienze particolari, visita luoghi sconosciuti e inarrivabili. Guai, poi, a non avere un itinerario pieno fino all’ultimo minuto, con l’inevitabile rischio che ci si perda lo scopo più importante: il rigenerarsi.

Staccare un po’, concedersi un viaggio in un luogo tranquillo (anche solo un fine settimana, dal venerdì alla domenica) con un amico, il proprio partner, la famiglia o, perché no, anche in solitaria sarà in grado di riempire cuore e anima. E quale luogo meglio della Toscana e i suoi borghi per immergersi in quest’esperienza? Basterà salire in macchina e godersi il paesaggio attorno per sentirsi già più sereni. Certo, prima di partire per un viaggio è bene controllare di avere tutto in sicurezza, dalla meccanica alla carrozzeria, per evitare spiacevoli imprevisti durante il tragitto.

E nel caso in cui ci si fosse dimenticati di rinnovare la polizza, per fortuna oggi ci sono tantissime modalità per ottenere un’assicurazione auto stipulabile in modo facile e veloce, in grado di farvi partire davvero senza pensieri. Definiti questi dettagli, sarete pronti per un viaggio indimenticabile e vi basterà scegliere i luoghi più caratteristici della Toscana. Una passeggiata con gli Alpaca Non tutti sanno che appena vicino a Grosseto, a Sasso d’Ombrone, si trova una delle aziende agricole più originali d’Italia. Per chi arriva da Sud potrà essere una delle prime tappe del weekend, mentre in caso contrario sarà uno degli ultimi ricordi della vacanza da portare nel cuore. Qui non solo è possibile visitare la struttura e godere di buon vino e cibo, ma anche accarezzare e camminare insieme agli Alpaca, allevati nel pieno rispetto del loro benessere, e scoprire la dolcezza di un animale a dir poco raro in Italia.

Pitigliano e le terme naturali

Sempre in provincia di Grosseto, a Saturnia, ci si potrà immergere in preziose terme completamente naturali e gratuite dove, soprattutto in autunno, si può godere appieno della tranquillità di un paesaggio incantevole. In queste vasche nate fra le rocce è possibile rilassarsi e respirare tutti i benefici dei fanghi e delle acque ricche di proprietà. Non lontano si trova un grazioso comune conosciuto anche come “La piccola Gerusalemme”: Pitigliano. Una località scavata nel tufo, situata su uno dei più suggestivi promontori della Maremma. Proprio questo dettaglio dona una bellezza rara al paese. Qui le persone vivono di piccole botteghe e alimentari artigianali. Pitigliano è anche un'ottima meta per riscoprire i profumi e i sapori di un tempo.

La Val d’Orcia, il cuore della campagna senese

Spostandosi verso Nord-Est non si può tralasciare la bellezza della campagna senese che, ricca di cipressi e di distese, regala ai turisti la sensazione di essere in un film degli anni ‘80, quando la vita scorreva ancora con tranquillità. Qui si potrà percorrere la strada che da San Quirico arriva a Pienza: 10 km di puro piacere in cui a metà del tragitto sorge una piccola chiesa del 1500, la Cappella della Madonna Vitaleta. Impossibile descrivere in poche righe il fascino di questo luogo che, nonostante i moltissimi turisti accolti ogni giorno, riesce a mantenere vive l’autenticità e le tradizioni di un tempo. Inserito fra i Patrimoni dell’Unesco, rappresenta al meglio il classico panorama toscano, nonché l’anima dei tipici piatti toscani.

Bolgheri, tra vigneti e colline

Una delle destinazioni considerate più chic della Toscana, Bolgheri è un piccolissimo borgo abitato da poco più di 100 persone e si trova nel comune di Castagneto Carducci. Famoso per i suoi vigneti, si è trasformato nel tempo in una delle località più apprezzate dagli amanti del cibo prelibato e del vino più ricercato.



Quand'è l'ultima volta che vi siete lasciati andare ad un respiro di aria pulita, con l'orologio a casa, il telefono spento e il cuore pieno di serenità? Senza accorgercene abbiamo dato il via a un'era in cui il sensazionalismo fa da padrone e scandisce le giornate. Tutto è grande, tutto è appariscente, tutto è veloce e va consumato immediatamente per poter passare in fretta allo step successivo. E non solo durante la settimana, anche nel weekend. Per non parlare delle vacanze: mai come oggi le persone "fanno a gara" a chi fa attività più insolite, esperienze particolari, visita luoghi sconosciuti e inarrivabili. Guai, poi, a non avere un itinerario pieno fino all'ultimo minuto, con l'inevitabile rischio che ci si perda lo scopo più importante: il rigenerarsi. Staccare un po', concedersi un viaggio in un luogo tranquillo (anche solo un fine settimana, dal venerdì alla domenica) con un amico, il proprio partner, la famiglia o, perché no, anche in solitaria sarà in grado di riempire cuore e anima. E quale luogo meglio della Toscana e i suoi borghi per immergersi in quest'esperienza? Basterà salire in macchina e godersi il paesaggio attorno per sentirsi già più sereni. Certo, prima di partire per un viaggio è bene controllare di avere tutto in sicurezza, dalla meccanica alla carrozzeria, per evitare spiacevoli imprevisti durante il tragitto. E nel caso in cui ci si fosse dimenticati di rinnovare la polizza, per fortuna oggi ci sono tantissime modalità per ottenere un'assicurazione auto stipulabile in modo facile e veloce, in grado di farvi partire davvero senza pensieri. Definiti questi dettagli, sarete pronti per un viaggio indimenticabile e vi basterà scegliere i luoghi più caratteristici della Toscana. Una passeggiata con gli Alpaca Non tutti sanno che appena vicino a Grosseto, a Sasso d'Ombrone, si trova una delle aziende agricole più originali d'Italia. Per chi arriva da Sud potrà essere una delle prime tappe del weekend, mentre in caso contrario sarà uno degli ultimi ricordi della vacanza da portare nel cuore. Qui non solo è possibile visitare la struttura e godere di buon vino e cibo, ma anche accarezzare e camminare insieme agli Alpaca, allevati nel pieno rispetto del loro benessere, e scoprire la dolcezza di un animale a dir poco raro in Italia. Pitigliano e le terme naturali

Sempre in provincia di Grosseto, a Saturnia, ci si potrà immergere in preziose terme completamente naturali e gratuite dove, soprattutto in autunno, si può godere appieno della tranquillità di un paesaggio incantevole. In queste vasche nate fra le rocce è possibile rilassarsi e respirare tutti i benefici dei fanghi e delle acque ricche di proprietà. Non lontano si trova un grazioso comune conosciuto anche come "La piccola Gerusalemme": Pitigliano. Una località scavata nel tufo, situata su uno dei più suggestivi promontori della Maremma. Proprio questo dettaglio dona una bellezza rara al paese. Qui le persone vivono di piccole botteghe e alimentari artigianali. Pitigliano è anche un'ottima meta per riscoprire i profumi e i sapori di un tempo. La Val d'Orcia, il cuore della campagna senese

Spostandosi verso Nord-Est non si può tralasciare la bellezza della campagna senese che, ricca di cipressi e di distese, regala ai turisti la sensazione di essere in un film degli anni ?80, quando la vita scorreva ancora con tranquillità. Qui si potrà percorrere la strada che da San Quirico arriva a Pienza: 10 km di puro piacere in cui a metà del tragitto sorge una piccola chiesa del 1500, la Cappella della Madonna Vitaleta. Impossibile descrivere in poche righe il fascino di questo luogo che, nonostante i moltissimi turisti accolti ogni giorno, riesce a mantenere vive l'autenticità e le tradizioni di un tempo. Inserito fra i Patrimoni dell'Unesco, rappresenta al meglio il classico panorama toscano, nonché l'anima dei tipici piatti toscani. Bolgheri, tra vigneti e colline

Una delle destinazioni considerate più chic della Toscana, Bolgheri è un piccolissimo borgo abitato da poco più di 100 persone e si trova nel comune di Castagneto Carducci. Famoso per i suoi vigneti, si è trasformato nel tempo in una delle località più apprezzate dagli amanti del cibo prelibato e del vino più ricercato.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare