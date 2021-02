Salute 53

"Un tampone per tutti", screening gratuiti a Gela in occasione della Giornata del Malato

Screening con tamponi gratuiti, destinati soprattutto ai poveri, in occasione della Giornata del malato. I tamponi sono stati eseguiti presso l'am

Redazione

11 Febbraio 2021 16:34

Screening con tamponi gratuiti, destinati soprattutto ai poveri, in occasione della Giornata del malato. I tamponi sono stati eseguiti presso l'ambulatorio 'Franco Bennici", in piazza Salandra, della piccola Casa della Misericordia, fondata e voluta dal vicario fornaeo don Lino Di Dio.L'iniziativa, si è svolta grazie alla collaborazione tra la Piccola Casa della Misericordia, il comitato Croce Rossa di Gela, l'Asp 2 Caltanissetta. I tamponi sono stati effettuati nell'ambulatorio della Diocesi di Piazza Armerina situato in piazza Salandra. Hanno dato il loro contributo il Lions Club Territorio Ambiente Cultura di Gela e Ordine di San Giovanni di Gerusalemme Cavalieri Ospidalieri OSJ Priorato di Sicilia. L'iniziativa sarà ripetuta sabato 13 febbraio.

Per qualsiasi informazione e prenotazioni è possibile rivolgersi alla Piccola Casa della Misericordia, telefono 3663121670.



