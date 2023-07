Cronaca 291

Un morto accoltellato e due feriti, di cui uno grave, a Padova

Sono state tre le persone coinvolte nell'episodio di sangue, sul posto i carabinieri ed i vigili del fuoco

Redazione

Un uomo è stato accoltellato a morte nel primo pomeriggio di oggi a Padova, mentre altre due, di cui una in gravi condizioni, sono state trasportate in ospedale. In tutto sono tre le persone coinvolte nell’episodio. Sul posto sono giunti i carabinieri assieme ai vigili del fuoco. Il fatto è avvenuto in via Dorighello, in una quartiere alla periferia Est della città euganea. I militari, giunti sul posto assieme al magistrato di turno, hanno transennato la zona e stanno compiendo verifiche in un condominio dove si sarebbe consumato il delitto.

Secondo quanto si è appreso, si tratta di una lite scoppiata tra tre persone di cittadinanza albanese, di cui uno è deceduto. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale cittadino. Sono in corso accertamenti per capire le origini dello scontro. ((ANSA).



