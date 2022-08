Eventi 78

"Un mare di vele blu", a Gela il Lions Club scende in campo per i fragili e gli autistici

Una delegazione del Club ha incontrato il sindaco per illustrare le iniziative che intende promuovere

Redazione

Il Sindaco Lucio Greco ha incontrato ieri pomeriggio una delegazione del Lions club Gela Host composta dal Presidente Carmelo Ferrigno, dal segretario Salvatore Migliore, dal tesoriere Francesco Liardo e dai consiglieri Giovanni Iozza e Gian Paolo Alario. Diversi i temi trattati: dalla promozione della mostra di Ulisse ad uno screening da avviare nelle scuole elementari per l’individuazione precoce del diabete giovanile, dalla cura del decoro urbano fino a tutta una serie di eventi teatrali e musicali e di iniziative culturali e sociali a scopo benefico organizzate dal Lions e patrocinate dal Comune. Di queste, la prima è in programma già stamattina ed è “Un mare di vele blu”, al Porto Rifugio di Gela, destinata ai soggetti fragili ed autistici.

“Questa amministrazione comunale – afferma Greco - vuole operare in sinergia con i club service che tanto bene lavorano per la comunità, collaborando per condividere una serie di attività. Nel caso specifico, ho voluto ribadire come ci sia la massima disponibilità da parte nostra a sposare tutte le iniziative del nuovo anno sociale del Lions club Gela Host utili alla città. In particolare, in riferimento alla mostra di Ulisse, si lavorerà per portare a Gela i soci Lions del distretto, in giornate a loro dedicate con programmi ad hoc che potrebbero prevedere anche la visita di tutti i nostri siti archeologici e l’accoglienza nelle nostre strutture ricettive. Ho trovato, inoltre, molto interessante l’idea di uno screening da avviare nelle scuole elementari per individuare casi di diabete giovanile. Prima si scopre la patologia, meglio se ne possono prevenire gli effetti negativi. Pertanto, dopo la pausa estiva convocheremo i dirigenti scolastici per capire come organizzare insieme il tutto. E’ stato un incontro davvero interessante, per il quale voglio ringraziare il presidente Ferrigno e tutto il suo gruppo”.



