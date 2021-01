Cronaca 1800

Un lettore scrive a Seguo News: "La mia amata Rosa non c'è più ma ringrazio la Samot per la profonda umanità e sensibilità"

Pubblichiamo di seguito la lettera a firma di Giovanni Dell'Utri il quale, di recente, ha subito un grave lutto

Redazione

11 Gennaio 2021 19:55

Spettabile S.A.M.O.T. Onlus – Sede di Caltanissetta,

con la presente, io sottoscritto Giovanni Dell’Utri desidero esprimere i miei più profondi sentimenti di gratitudine verso la “Società Assistenza Malati Oncologici”, per la proficua collaborazione, la profonda umanità e sensibilità mostrate durante l’esercizio professionale di alto livello prestato alla mia compianta e amata moglie Rosa Geraci.

In particolare, desidero ringraziare: il Dott. Cataldo Naro; gli infermieri Giovanni e Roberta; l’OSS Elisa; il fisioterapista Marco; la dietista Maria Rita; l’assistente sociale Simona e la psicologa Francesca.

A tutti loro va il mio plauso e il mio costante pensiero di apprezzamento per le cure che hanno prodigato non solo alla mia amata Rosa, ma anche per il sostegno e morale e la sollecita attenzione nei miei riguardi, in un periodo difficile e doloroso della mia storia familiare.

Senza il loro aiuto, la sofferenza e il mio senso di impotenza avrebbero reso ancora più tormentata questa esperienza di dolore.

Davvero grazie per tutto quello che avete fatto e per quello che continuerete a fare per tutti i pazienti affidati alle vostre attenzioni.



Cordialmente

Giovanni Dell’Utri



