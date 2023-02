Cronaca 549

Un lettore di Seguo News: "Caltanissetta una delle città più ricche di alberi e aiuole, ma quanta sporcizia!"

"Spero che questa mia segnalazione possa indurre l’amministrazione a ripensare il rapporto con il verde"

Redazione

08 Febbraio 2023 09:03 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/un-lettore-di-seguo-news-caltanissetta-una-delle-citta-piu-ricche-di-alberi-e-aiuole-ma-quanta-sporcizia Copia Link Condividi Notizia

Stamattina per caso mi trovavo a passare a piedi dalla centralissima Via Don Minzoni, accanto alla Piazza del Marinaio, allorché ho notato la enorme sporcizia in questa aiuola pubblica, la cui foto Le invio. Come cittadino sono rimasto deluso sia dalla maleducazione dei miei concittadini (perché sporcare un bene pubblico?) che, ancor di più, dalla totale inerzia della nostra amministrazione comunale, per la quale la cura del verde sembra un fatto irrilevante, visto che moltissime aiuole della città versano nelle stesse condizioni di quella che ho visto oggi. Spero che questa mia segnalazione possa indurre l’amministrazione, nella sua fase conclusiva, a ripensare il rapporto con il verde, visto che Caltanissetta è una delle città più ricche di aiuole e alberi, che andrebbero certamente valorizzate e non abbandonate.

La saluto cordialmente

Lettera firmata



Stamattina per caso mi trovavo a passare a piedi dalla centralissima Via Don Minzoni, accanto alla Piazza del Marinaio, allorché ho notato la enorme sporcizia in questa aiuola pubblica, la cui foto Le invio. Come cittadino sono rimasto deluso sia dalla maleducazione dei miei concittadini (perché sporcare un bene pubblico?) che, ancor di più, dalla totale inerzia della nostra amministrazione comunale, per la quale la cura del verde sembra un fatto irrilevante, visto che moltissime aiuole della città versano nelle stesse condizioni di quella che ho visto oggi. Spero che questa mia segnalazione possa indurre l'amministrazione, nella sua fase conclusiva, a ripensare il rapporto con il verde, visto che Caltanissetta è una delle città più ricche di aiuole e alberi, che andrebbero certamente valorizzate e non abbandonate.

La saluto cordialmente

Lettera firmata

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare