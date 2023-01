Eventi 5254

Un imprenditore di Caltanissetta parteciperà alla puntata de "I soliti ignoti" di sabato 21 gennaio

L'imprenditore nisseno sarà presente come ignoto all’interno della trasmissione e dovrà essere riconosciuto dal concorrente

Redazione

Domani, sabato 21 gennaio, alle 20:30 su Rai 1 nel programma "I soliti ignoti", sarà presente come identità nascosta un imprenditore di Caltanissetta. Il programma, che viene sempre trasmesso in prima serata ed è condotto da Amadeus, è uno tra i più seguiti di questa fascia giornaliera. L'imprenditore nisseno sarà presente come ignoto all’interno della trasmissione e dovrà essere riconosciuto dal concorrente in gara sulla base anche di indicazioni che potranno essere fornite dagli autori della trasmissione. Appuntamento da non perdere per i tanti nisseni che seguono il programma.



© Riproduzione riservata

