Un gruppo associativo di ricerca di San Cataldo riesce a realizzare algoritmi automatici per i mercati finanziari

L'associazione Trading Bull Club ed Elementi Design nasce con lo scopo di promuovere e diffondere cultura finanziaria anche nelle scuole

02 Febbraio 2021 09:47

Il gruppo studi e ricerca dell'associazione Trading Bull Club ed Elementi Design di San Cataldo, formato da Adriano Nicosia, Jan Carlos Pagano e Fabio Alberto Maira è riuscito a realizzare algoritmi automatici che operano in autonomia sui mercati finanziari, in particolare sugli indici europei, inglesi e americani.

L'associazione Trading Bull Club ed Elementi Design nasce con lo scopo di promuovere e diffondere cultura finanziaria anche nelle scuole. Tra le attività associative rientra anche la difesa dalle truffe online, un'analisi preventiva dei costi e dell'affidabilità degli interlocutori finanziari che offrono servizi alle persone asciutte in questa materia.



Dopo quasi un decennio di studi, test, operatività, finanziati con i fondi associativi, è venuto fuori un risultato ritenuto molto soddisfacente. Le percentuali di "Ottaviano", il nome che è stato dato al software robot, sono al di sopra della media e mantenute statisticamente e costantemente negli anni.



"Si tratta di una buona affermazione in un territorio ritenuto difficile e lontano dall'idea d'intraprendere e sperimentare attività tecnologiche in un settore considerato ostico e incomprensibile come, appunto, quello finanziario. Considerata l'attività di avanguardia potremmo, forse, affermare di essere i primi pionieri in Sicilia. La progettazione non si fermerà con Ottaviano ma estenderà il suo raggio di azione al campo delle valute fino a raggiungere quello delle commodities. Ottaviano non è più un prototipo, è un prodotto vero e proprio, pronto per essere agganciato sulle piattaforme delle banche e dei broker per mettere a frutto le sue qualità. Abbiamo già avuto dei contatti con dei broker internazionali, interessati al software robot, con i quali sono già state eseguite molte sperimentazioni e test di funzionamento sulle loro piattaforme. ", ha dichiarato il gruppo di ricerca.





