Attualita 250

Caltanissetta, un giorno in procura per gli studenti del "Ruggero Settimo" indirizzo giuridico - economico

Gli alunni hanno potuto conoscere il ruolo del pubblico ministero e quello dei magistrati giudicanti

Redazione

20 Dicembre 2022 18:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/un-giorno-in-procura-per-gli-studenti-del-ruggero-settimo-indirizzo-giuridico---economico Copia Link Condividi Notizia

Gli studenti delle classi IBC e 2BC del Liceo Classico a indirizzo giuridico-economico “R. Settimo” hanno partecipato ad un incontro, presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Accolti dal Procuratore dr. Rocco Cosentino e dalla direttrice Ines Termini, che fin da subito hanno spiegato l’organizzazione del luogo, le competenze e i ruoli degli organi del Pubblico Ministero e dei magistrati giudicanti dei minori, gli studenti hanno approfondito il tema della “messa alla prova” che testimonia come, nei limiti del possibile, si possa rimediare a comportamenti penalmente rilevanti mostrando pentimento e soprattutto seguendo diligentemente programmi di recupero e volontariato.

Dopo questa introduzione è cominciata la vera visita della “cittadella giudiziaria” che comprende gli uffici del Servizio Sociale, dell’Istituto Penale Minorile, del Tribunale per i Minorenni e appunto la relativa Procura della Repubblica. La prima area visitata è sicuramente risultata una delle più interessanti, il Tribunale per i Minorenni, dove a breve si sarebbe celebrata un’udienza, ed è stata quindi spiegata l’organizzazione dell’organo di giustizia: dove siedono gli avvocati, i giudici, i cancellieri, gli imputati, i testimoni, ed il Presidente e il tribunale, e di conseguenza i compiti e l’importanza di ognuno di questi.

In tribunale è presente anche una stanza “protetta”, dove in casi particolari, oppure qualora nel processo siano coinvolti anche dei bambini, pedagogisti e psicologi fanno sì che il minore sia a proprio agio, in modo da poter attingere informazioni importanti per il caso. Successivamente la visita è stata più scorrevole accompagnata dalle esaustive spiegazioni ed illustrazioni del Procuratore dr. Cosentino, che ci ha accompagnato in ogni area degli uffici della Procura dimostrando carisma, professionalità insieme a cordialità e disponibilità. I ragazzi hanno avuto modo di incontrare alcuni suoi collaboratori, e di conoscerne i ruoli, trovando tutto funzionale ed organizzato. Grazie a questa visita i giovani hanno scoperto il complesso impegno di chi è impegnato nell’ufficio del Pubblico Ministero nel contribuire ad affermare la Giustizia.



Gli studenti delle classi IBC e 2BC del Liceo Classico a indirizzo giuridico-economico "R. Settimo" hanno partecipato ad un incontro, presso la Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta. Accolti dal Procuratore dr. Rocco Cosentino e dalla direttrice Ines Termini, che fin da subito hanno spiegato l'organizzazione del luogo, le competenze e i ruoli degli organi del Pubblico Ministero e dei magistrati giudicanti dei minori, gli studenti hanno approfondito il tema della "messa alla prova" che testimonia come, nei limiti del possibile, si possa rimediare a comportamenti penalmente rilevanti mostrando pentimento e soprattutto seguendo diligentemente programmi di recupero e volontariato. Dopo questa introduzione è cominciata la vera visita della "cittadella giudiziaria" che comprende gli uffici del Servizio Sociale, dell'Istituto Penale Minorile, del Tribunale per i Minorenni e appunto la relativa Procura della Repubblica. La prima area visitata è sicuramente risultata una delle più interessanti, il Tribunale per i Minorenni, dove a breve si sarebbe celebrata un'udienza, ed è stata quindi spiegata l'organizzazione dell'organo di giustizia: dove siedono gli avvocati, i giudici, i cancellieri, gli imputati, i testimoni, ed il Presidente e il tribunale, e di conseguenza i compiti e l'importanza di ognuno di questi. In tribunale è presente anche una stanza "protetta", dove in casi particolari, oppure qualora nel processo siano coinvolti anche dei bambini, pedagogisti e psicologi fanno sì che il minore sia a proprio agio, in modo da poter attingere informazioni importanti per il caso. Successivamente la visita è stata più scorrevole accompagnata dalle esaustive spiegazioni ed illustrazioni del Procuratore dr. Cosentino, che ci ha accompagnato in ogni area degli uffici della Procura dimostrando carisma, professionalità insieme a cordialità e disponibilità. I ragazzi hanno avuto modo di incontrare alcuni suoi collaboratori, e di conoscerne i ruoli, trovando tutto funzionale ed organizzato. Grazie a questa visita i giovani hanno scoperto il complesso impegno di chi è impegnato nell'ufficio del Pubblico Ministero nel contribuire ad affermare la Giustizia.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare