151

Cortometraggio animato ripercorre la storia di Gela: verrà proiettato al teatro Eschilo

Si tratta di un cortometraggio a disegni animati. Presentato anche un concorso a premi: Miglioriamo la città"

Redazione

11 Marzo 2022 13:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/un-fumetto-per-ripercorrere-la-storia-di-gela-verra-proiettato-al-teatro-eschilo Copia Link Condividi Notizia

L’assessore alla cultura Cristian Malluzzo e i coordinatori del progetto “Gela le Radici del Futuro” insieme, ieri pomeriggio, per la conferenza stampa di presentazione di due progetti di alto livello, di cui uno curato da un artista eccezionale: Jacopo Fo. Si tratta di un cortometraggio a disegni animati dal titolo “Gela antica, la New York del Mediterraneo” che illustra la storia di Gela dalle origini all’epoca greca e che sarà proiettato, in prima mondiale assoluta, domani sera, alle ore 19, al Teatro Eschilo. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il concorso a premi “Miglioriamo la città”, aperto a tutti i cittadini di Gela e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo di individuare le iniziative concretamente possibili per migliorare la qualità della vita.

“Sin dal momento del nostro insediamento, - dichiara l’assessore Malluzzo - le abbiamo pensate tutte per promuovere l’immagine della città. Abbiamo riscoperto e fatto riscoprire angoli molto suggestivi attraverso sport, eventi culturali e clip, ma non avevamo pensato ad una forma di comunicazione innovativa e geniale come quella di un cartone animato. Per fortuna, lo ha fatto il grande Jacopo Fo, che ha racchiuso la storia e la cultura di Gela in un cartone animato grazie al quale riusciremo a captare l’attenzione e la curiosità dei più piccoli. E’ sicuramente una chiave di lettura diversa e originale, che speriamo possa diventare un argomento di conversazione, nelle famiglie e a scuola, tale da spronarli ad approfondire la conoscenza della nostra storia, dei nostri beni archeologici e delle nostre radici comuni. Ci auguriamo che i cittadini comprendano l’enorme sforzo che l’amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Lucio Greco, sta facendo per la promozione turistica della città a 360 gradi, andando a toccare tutte le generazioni e tutte le fasce di età, ognuna con iniziative ad hoc. Un ringraziamento ai ragazzi di “Gela le radici del futuro” per le idee sempre valide ed originali, e a Jacopo Fo per il modo in cui non perde occasione di dimostrare il proprio amore per Gela”.



L’artista romano, scrittore, attore, regista, fumettista, blogger e attivista, figlio dei compianti Dario Fo e Franca Rame, ha esordito affermando che avrebbe voluto essere presente all’incontro, ma che ha dovuto optare per un videocollegamento causa positività al Covid. A Gela, in ogni caso, arriverà appena possibile. Per lui la scelta della modalità del cartone animato per raccontare una storia è un ritorno al primo amore, perché, a soli 18 anni, ha cominciato a lavorare proprio pubblicando vignette e fumetti. “Gela ha una storia straordinaria, – ha detto – basti pensare che, ai tempi della colonizzazione greca, era già molto sviluppata. Purtroppo, però, quando abbiamo iniziato col progetto “Gela le radici del futuro”, se si scriveva il nome della città sui motori di ricerca venivano fuori solo notizie legate alla cronaca. Da lì è partito il nostro lavoro, che ci ha consentito in poco tempo di ribaltarne l’immagine e di partecipare a tante rassegne internazionali, vincendo numerosi premi e dando grande visibilità a Gela. Siamo andati nelle scuole e abbiamo chiesto agli studenti di creare dei blog autogestiti, abbiamo collaborato con l’amministrazione comunale, che ci ha sostenuti con l’idea del concorso “Miglioriamo la città”, con il quale speriamo ora di coinvolgere i cittadini spronandoli a sviluppare nuove idee e proposte concrete da gratificare con un premio in denaro. Quanto al cartone animato che presenteremo domani, – ha aggiunto – si tratta solo della prima puntata, ma già stiamo lavorando alla seconda, che sarà incentrata sulle leggende e la cultura orale della Gela medievale, in collaborazione con i docenti dell’università di Palermo e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Catania e di alcuni istituti scolastici gelesi”.





L'assessore alla cultura Cristian Malluzzo e i coordinatori del progetto "Gela le Radici del Futuro" insieme, ieri pomeriggio, per la conferenza stampa di presentazione di due progetti di alto livello, di cui uno curato da un artista eccezionale: Jacopo Fo. Si tratta di un cortometraggio a disegni animati dal titolo "Gela antica, la New York del Mediterraneo" che illustra la storia di Gela dalle origini all'epoca greca e che sarà proiettato, in prima mondiale assoluta, domani sera, alle ore 19, al Teatro Eschilo. Nel corso dell'incontro è stato presentato anche il concorso a premi "Miglioriamo la città", aperto a tutti i cittadini di Gela e realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, con l'obiettivo di individuare le iniziative concretamente possibili per migliorare la qualità della vita. "Sin dal momento del nostro insediamento, - dichiara l'assessore Malluzzo - le abbiamo pensate tutte per promuovere l'immagine della città. Abbiamo riscoperto e fatto riscoprire angoli molto suggestivi attraverso sport, eventi culturali e clip, ma non avevamo pensato ad una forma di comunicazione innovativa e geniale come quella di un cartone animato. Per fortuna, lo ha fatto il grande Jacopo Fo, che ha racchiuso la storia e la cultura di Gela in un cartone animato grazie al quale riusciremo a captare l'attenzione e la curiosità dei più piccoli. E' sicuramente una chiave di lettura diversa e originale, che speriamo possa diventare un argomento di conversazione, nelle famiglie e a scuola, tale da spronarli ad approfondire la conoscenza della nostra storia, dei nostri beni archeologici e delle nostre radici comuni. Ci auguriamo che i cittadini comprendano l'enorme sforzo che l'amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Lucio Greco, sta facendo per la promozione turistica della città a 360 gradi, andando a toccare tutte le generazioni e tutte le fasce di età, ognuna con iniziative ad hoc. Un ringraziamento ai ragazzi di "Gela le radici del futuro" per le idee sempre valide ed originali, e a Jacopo Fo per il modo in cui non perde occasione di dimostrare il proprio amore per Gela". L'artista romano, scrittore, attore, regista, fumettista, blogger e attivista, figlio dei compianti Dario Fo e Franca Rame, ha esordito affermando che avrebbe voluto essere presente all'incontro, ma che ha dovuto optare per un videocollegamento causa positività al Covid. A Gela, in ogni caso, arriverà appena possibile. Per lui la scelta della modalità del cartone animato per raccontare una storia è un ritorno al primo amore, perché, a soli 18 anni, ha cominciato a lavorare proprio pubblicando vignette e fumetti. "Gela ha una storia straordinaria, - ha detto - basti pensare che, ai tempi della colonizzazione greca, era già molto sviluppata. Purtroppo, però, quando abbiamo iniziato col progetto "Gela le radici del futuro", se si scriveva il nome della città sui motori di ricerca venivano fuori solo notizie legate alla cronaca. Da lì è partito il nostro lavoro, che ci ha consentito in poco tempo di ribaltarne l'immagine e di partecipare a tante rassegne internazionali, vincendo numerosi premi e dando grande visibilità a Gela. Siamo andati nelle scuole e abbiamo chiesto agli studenti di creare dei blog autogestiti, abbiamo collaborato con l'amministrazione comunale, che ci ha sostenuti con l'idea del concorso "Miglioriamo la città", con il quale speriamo ora di coinvolgere i cittadini spronandoli a sviluppare nuove idee e proposte concrete da gratificare con un premio in denaro. Quanto al cartone animato che presenteremo domani, - ha aggiunto - si tratta solo della prima puntata, ma già stiamo lavorando alla seconda, che sarà incentrata sulle leggende e la cultura orale della Gela medievale, in collaborazione con i docenti dell'università di Palermo e gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catania e di alcuni istituti scolastici gelesi".

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare