Un ferito per il maltempo a Caltanissetta: vento fa staccare lamiera dal palazzo di giustizia e colpisce un giovane

Cronaca 4997

Un ferito per il maltempo a Caltanissetta: vento fa staccare lamiera dal palazzo di giustizia e colpisce un giovane

Il ragazzo è stato soccorso e trasportato in ospedale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco

Rita Cinardi

21 Maggio 2023 10:51 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/un-ferito-per-il-maltempo-a-caltanissetta-vento-fa-staccare-lamiera-dal-palazzo-di-giustizia-e-colpisce-un-giovane Copia Link Condividi Notizia

Caltanissetta sferzata dal maltempo in queste ultime ore ha registrato un ferito. Il forte vento, che ha abbattuto alberi e pali in diverse zone della città, ha fatto staccare una lamiera posta a copertrua di un lucernario del cantiere della nuova ala del Palazzo di Giustizia. La lamiera ha colpito un ragazzo di 29 anni che stava camminando da quelle parti ferendolo ad un braccio. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia dove è stata riscontrato un trauma alla mano e una ferita da taglio al braccio. E' stato medicato e dimesso con diversi giorni di prognosi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dove sono intervenuti anchei carabinieri. (Foto archivio)



Caltanissetta sferzata dal maltempo in queste ultime ore ha registrato un ferito. Il forte vento, che ha abbattuto alberi e pali in diverse zone della città, ha fatto staccare una lamiera posta a copertrua di un lucernario del cantiere della nuova ala del Palazzo di Giustizia. La lamiera ha colpito un ragazzo di 29 anni che stava camminando da quelle parti ferendolo ad un braccio. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Sant'Elia dove è stata riscontrato un trauma alla mano e una ferita da taglio al braccio. E' stato medicato e dimesso con diversi giorni di prognosi. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la zona dove sono intervenuti anchei carabinieri. (Foto archivio)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare