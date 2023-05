Cronaca 630

Un B&B a luci rosse a Gela, carabinieri arrestano una coppia per sfruttamento della prostituzione

Arresti domiciliari ed obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, militari hanno identificato diversi avventori

Redazione

04 Maggio 2023 12:21 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/un-bb-a-luci-rosse-carabinieri-arrestano-una-coppia-per-sfruttamento-della-prostituzione Copia Link Condividi Notizia

I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Gela hanno dato esecuzione ad una Ordinanza applicativa di misure cautelari e di sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, nei confronti di due coniugi, C.F.A. e B.G., gestori di fatto di un Bed & Breakfast ubicato nel comune di Gela, per i reati di sfruttamento, favoreggiamento e tolleranza della prostituzione, i quali, rispettivamente, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari e all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela e condotte dai Carabinieri. Nel corso della suddetta operazione è stato altresì sottoposto a sequestro un appartamento nella disponibilità dei coniugi ove le donne, tutte di origini straniere, esercitavano l’attività di prostituzione. L’attività di indagine ha permesso, inoltre, di identificare gran parte degli avventori e ricostruire il presunto giro di affari. Le indagini preliminari sono tuttora in corso.



I Carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria in servizio presso la Procura della Repubblica di Gela hanno dato esecuzione ad una Ordinanza applicativa di misure cautelari e di sequestro preventivo, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Gela, nei confronti di due coniugi, C.F.A. e B.G., gestori di fatto di un Bed & Breakfast ubicato nel comune di Gela, per i reati di sfruttamento, favoreggiamento e tolleranza della prostituzione, i quali, rispettivamente, sono stati sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari e all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Gela e condotte dai Carabinieri. Nel corso della suddetta operazione è stato altresì sottoposto a sequestro un appartamento nella disponibilità dei coniugi ove le donne, tutte di origini straniere, esercitavano l'attività di prostituzione. L'attività di indagine ha permesso, inoltre, di identificare gran parte degli avventori e ricostruire il presunto giro di affari. Le indagini preliminari sono tuttora in corso.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare