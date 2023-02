Cronaca 3065

È morto a 74 anni il giornalista Lino Lacagnina, la sua una vita dedicata al giornalismo

E' morto all'ospedale Sant'Elia dove era stato sottoposto a un intervento di chirurgia vascolare

Redazione

Una vita dedicata al giornalismo, fino alla fine. È morto oggi pomeriggio all'ospedale Sant'Elia, all'età di 74 anni, Lino Lacagnina, collaboratore del quotidiano "La Sicilia". Lino Lacagnina era stato ricoverato in questi giorni per un delicato intervento di chirurgia vascolare ma a poche ore dall'operazione non ce l'ha fatta. Lascia la moglie Francesca. I funerali saranno celebrati lunedì alle 15,30 in Cattedrale.

Il sindaco Roberto Gambino lo ha voluto ricordare così: "Mi mancheranno le lunghe chiacchierate quasi giornaliere quando affrontavamo insieme i temi più spinosi della nostra città. Mi mancheranno i garbati rimproveri sulle cose da fare in centro storico. Mi mancheranno le condivisioni di molte iniziative, sulle quali mi dicevi: forza a Roberto non mollare, con questa idea in città svoltiamo. Mi mancherà la tua immensa professionalità e il tuo stile corretto di fare cronaca, raccontando sempre la verità. Mi mancherà il tuo garbo e rispetto delle Istituzioni, mai una sola parola fuori posto anche se alcune volte ti facevo incazzare e reagivi con una serie di consigli che provenivano dalla lunga e piena esperienza di vita. Mi manchi già tantissimo Lino e adesso continua ad aiutare la nostra città, che tu amavi tantissimo, da lassù".

Oggi l’Assostampa nissena e l’intera comunità professionale dei giornalisti piange anche l’amico e collega Lino Lacagnina, cronista de LA SICILIA scomparso prematuramente all’età di 74 anni. Una vita intensa e una lunga carriera dedicata all’informazione: dalla radio alla tv, fino alla carta stampata.

La sua esperienza e la sua competenza sono state sempre preziose in ogni occasione per tutti noi, il suo equilibrio nelle dettagliate cronache apprezzato dai lettori. La segreteria, gli iscritti e i colleghi con grande cordoglio e commozione sono vicini alla moglie Francesca e ai familiari in questo momento di profondo dolore.



