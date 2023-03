Cronaca 394

Un altro caso di "caporalato" in Sicilia, carabinieri arrestano imprenditore di 42 anni

L'uomo si trova ai domiciliari dopo l'indagine partita dalla denuncia di un dipendente con sostegno Oim

Redazione

Un imprenditore agricolo d Belpasso di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri su disposizione della Procura di Catania per sfruttamento del lavoro e per reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai danni dei propri dipendenti. L’uomo avrebbe agito in concorso con un marocchino di 45 anni che da anni vive a Paternò, che avrebbe fatto da 'caporalè intermediario tra il datore di lavoro e i lavoratori dipendenti in cambio del pagamento di denaro per le pratiche di emersione di extracomunitari senza permesso di soggiorno.

L’imprenditore è stato posto agli arresti domiciliari.

L’indagine è scaturita dalla denuncia di un cittadino marocchino dipendente marocchino, sostenuto dall’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). Secondo quanto accertato, l’imprenditore nella propria azienda agricola avrebbe impiegato, sfruttandoli, quattro dipendenti marocchini retribuendoli con soli 35 euro al giorno, 5 dei quali a favore del 'caporalè. Avrebbe inoltre costretto questi lavoratori a svolgere turni di lavoro estenuanti senza riconoscere loro ferie, riposi settimanali ed indennità accessorie e comunque in violazione di ogni regola in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

Il Reparto dell’Arma ha acquisito «elementi idonei a verificare le modalità di impiego di manodopera e l’allestimento delle zone di concentramento di lavoratori nel settore della raccolta agrumicola».



