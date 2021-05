Attualita 540

Un altro assessore positivo alla Regione: Scavone, aveva fatto il vaccino

Un ulteriore tampone, ieri sera, ha confermato all'assessore di essere stato contagiato dal Covid

Redazione

20 Maggio 2021 11:47

C'è un secondo assessore positivo al Covid nella giunta Musumeci. È Antonio Scavone, etneo, che ha la delega al Lavoro. E il suo caso sta mettendo una grande agitazione nel governo visto che era stato vaccinato a dicembre. Il primo a essere risultato positivo al Covid è stato, lunedì scorso, l'assessore all'Agricoltura Tony Scilla. Il quale, asintomatico, non si era accorto del contagio e aveva partecipato a una riunione di giunta venerdì pomeriggio. Per questo motivo tutti i colleghi si sono sottoposti a più controlli. Scavone aveva fatto nei primi giorni di allarme due tamponi rapidi risultati entrambi negativi. Ma per sicurezza si è sottoposto anche a un tampone molecolare che ha dato esito positivo.

Un ulteriore tampone, ieri sera, ha confermato all'assessore di essere stato contagiato dal Covid.Scavone è del tutto asintomatico e si è subito messo in quarantena. Ma il suo caso ha aumentato la preoccupazione fra i colleghi di giunta. E non solo fra loro. L'assessore era stato fra i primi ad essere vaccinato a fine dicembre 2020. E dunque a distanza di meno di 5 mesi ha contratto il virus, pur in forma lieve.(Giacinto Pipitone, Gds.it)



