Cronaca 754

Un 80enne accoltella a morte il figlio di 54 anni: "La lite per motivi di droga"

L'anziano è stato arrestato dai carabinieri, la vittima colpita con diversi fendenti

Redazione

Tragedia familiare a Bottanuco, in via Castelrotto 24. Nel pomeriggio di ieri un uomo di 80 anni ha accoltellato all’addome il figlio di 54 con vari fendenti, durante una lite – sembrerebbe – per motivi di droga. Il 54enne non ce l’ha fatta ed è morto, nonostante l’intervento in forze dei soccorritori, chiamati dal genitore. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Treviglio, oltre a due ambulanze e all’automedica. L'anziano è stato arrestato.



