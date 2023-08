Cronaca 628

Un 57enne di Palma di Montechiaro ucciso in Germania, il killer sarebbe arrivato dalla Sicilia

L’aggressione mortale potrebbe essere stata innescata da diatribe private ma non è esclusa l’ipotesi di un regolamento di conti

Redazione

Un 57enne di Palma di Montechiaro, Pino Sambito, è stato accoltellato a morte nel suo bar in Germania, a Ludwigshafen am Rhein. La vittima è spirata poco dopo essere arrivata in ospedale. La polizia sta cercando di identificare l'assassino anche attraverso le analisi delle immagini di videosorveglianza, si cerca di capire il movente. L’aggressione mortale potrebbe essere stata innescata da diatribe private ma non è esclusa l’ipotesi di un regolamento di conti. Sembra l’assassino sia arrivato dalla Sicilia e ripartito dopo il delitto. Pare che vicino al bar del palmese sia stato notato un giovane, un trentenne, che viene al momento cercato dagli investigatori. La vittima è stata colpita alla gola e in altre parti del corpo. I magistrato inquirente ha disposto l'autopsia.



