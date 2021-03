Politica 130

Ultimi sondaggi politici. Come cambiano le percentuali dopo la crisi del Governo Conte

Il Sondaggio è fornito da Euromedia, sale M5S, scende Pd, netto vantaggio di Lega, Fdi e Fi

Redazione

13 Marzo 2021 20:13

Anche dopo la crisi di governo, la figura di Giuseppe Conte resta centrale negli equilibri politici. A dimostrarlo sono anche i sondaggi.

I sondaggi politici sembrano concordare con le ultime evoluzioni del consenso per Pd e M5s. Nelle rilevazioni Euromedia pubblicate da La Stampa si nota un vantaggio ancora consistente della coalizione guidata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Sulle intenzioni di voto il dato che balza agli occhi è la risalita del M5s dopo l’impegno di Giuseppe Conte. Un passaggio che permette alla potenziale coalizione composta da pentastellati e centrosinistra di risalire, nonostante il calo del Pd. Tuttavia il Centrodestra mostra ancora un netto vantaggio che si attesta ancora al 49% con un leggero rialzo per Forza Italia e Fratelli d’Italia. Lega in leggero calo.

Il Centrosinistra al 37% con Pd, M5s, Sinistra Italiana, Mdp Articolo 1

Il Partito Democratico, in attesa di iniziare la sua nuova stagione, fa segnare -1,8%. I dem, adesso, si vedono attribuiti una percentuale del 16,5%. La decisa risalita del Movimento 5 Stelle (+2,7%) fa sì che i grillini raggiungano il 17,2%. Nella potenziale coalizione composta da centrosinistra e grillini, c’è da considerare anche il 2,3% di Sinistra Italiana (+0,5%) e l’1,1% di Mdp - Articolo 1 (in calo dello 0,1%). La somma di queste forze nel sondaggio viene data al 37,1% con un guadagno complessivo dell’1,3%.

Il riepilogo per centrosinistra e M5s

Partito Democratico 16,5% (-1,8%)

Movimento 5 Stelle 17,2% (+2,7%)

Sinistra Italiana 2,3% (+0,5%)

Mdp Articolo 1 (-0,1%)

Il Centrodestra al 49%. Lega sempre davanti a tutti, Fdi e Forza Italia col segno «più»

Il vantaggio del centrodestra sulla base di questa eventuale composizione degli schieramenti risulterebbe ancora significativo secondo il sondaggio. La Lega, pur perdendo lo 0,7%, continuerebbe ad essere il primo partito in assoluto con il 22,9%. Piccolo passo in avanti per Fratelli d’Italia che con +0,1% si assesta al 16,7%. Forza Italia, invece, è in rialzo dello 0,6% e e accreditata dell’8,2%. 1,2%, invece, per gli altri partiti di centrodestra (perdita del -0,1%). La coalizione, di fatto, avrebbe il 49% con solo lo 0,1% di calo contro il già citato 37,1% della controparte.

Il riepilogo per il centrodestra

Lega 22,9% (-0,7%)

Fratelli d’Italia 16,7% (+0,1%)

Forza Italia 8,2% (+0,6%)

Altri di centrodestra 1,2% (+0,1%)

Sondaggi politici: altri partiti

Italia Viva 2,9% (+0,3%)

Azione 4,2% (+0,7%)

+Europa 2,0% + (0,3%)

Federazione dei Verdi - Europa Verde 1,4% (+0,7%)

Altri 3,4% (-1,2%)



Anche dopo la crisi di governo, la figura di Giuseppe Conte resta centrale negli equilibri politici. A dimostrarlo sono anche i sondaggi.

I sondaggi politici sembrano concordare con le ultime evoluzioni del consenso per Pd e M5s. Nelle rilevazioni Euromedia pubblicate da La Stampa si nota un vantaggio ancora consistente della coalizione guidata da Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Sulle intenzioni di voto il dato che balza agli occhi è la risalita del M5s dopo l'impegno di Giuseppe Conte. Un passaggio che permette alla potenziale coalizione composta da pentastellati e centrosinistra di risalire, nonostante il calo del Pd. Tuttavia il Centrodestra mostra ancora un netto vantaggio che si attesta ancora al 49% con un leggero rialzo per Forza Italia e Fratelli d'Italia. Lega in leggero calo. Il Centrosinistra al 37% con Pd, M5s, Sinistra Italiana, Mdp Articolo 1

Il Partito Democratico, in attesa di iniziare la sua nuova stagione, fa segnare -1,8%. I dem, adesso, si vedono attribuiti una percentuale del 16,5%. La decisa risalita del Movimento 5 Stelle (+2,7%) fa sì che i grillini raggiungano il 17,2%. Nella potenziale coalizione composta da centrosinistra e grillini, c'è da considerare anche il 2,3% di Sinistra Italiana (+0,5%) e l'1,1% di Mdp - Articolo 1 (in calo dello 0,1%). La somma di queste forze nel sondaggio viene data al 37,1% con un guadagno complessivo dell'1,3%. Il riepilogo per centrosinistra e M5s

Partito Democratico 16,5% (-1,8%)

Movimento 5 Stelle 17,2% (+2,7%)

Sinistra Italiana 2,3% (+0,5%)

Mdp Articolo 1 (-0,1%) Il Centrodestra al 49%. Lega sempre davanti a tutti, Fdi e Forza Italia col segno «più»

Il vantaggio del centrodestra sulla base di questa eventuale composizione degli schieramenti risulterebbe ancora significativo secondo il sondaggio. La Lega, pur perdendo lo 0,7%, continuerebbe ad essere il primo partito in assoluto con il 22,9%. Piccolo passo in avanti per Fratelli d'Italia che con +0,1% si assesta al 16,7%. Forza Italia, invece, è in rialzo dello 0,6% e e accreditata dell'8,2%. 1,2%, invece, per gli altri partiti di centrodestra (perdita del -0,1%). La coalizione, di fatto, avrebbe il 49% con solo lo 0,1% di calo contro il già citato 37,1% della controparte. Il riepilogo per il centrodestra

Lega 22,9% (-0,7%)

Fratelli d'Italia 16,7% (+0,1%)

Forza Italia 8,2% (+0,6%)

Altri di centrodestra 1,2% (+0,1%) Sondaggi politici: altri partiti

Italia Viva 2,9% (+0,3%)

Azione 4,2% (+0,7%)

+Europa 2,0% + (0,3%)

Federazione dei Verdi - Europa Verde 1,4% (+0,7%)

Altri 3,4% (-1,2%)

Ti potrebbero interessare