Cronaca 476

Ultimatum al manager dell'Asp di Caltanissetta per il presidio ospedaliero "Longo" di Mussomeli

Le organizzazioni hanno già inviato, con quella di ieri, quattro lettere per chiedere un faccia a faccia. L'ultima missiva è indirizzata anche al sindaco e al Prefetto

Redazione

Le segreterie aziendali Cgil, Cisl, Uil e Nursind del presidio ospedaliero “Imaccolata Longo” di Mussomeli con l’ennesima richiesta di incontro inoltrata stamattina alla direzione strategica dell’Asp di Caltanissetta danno l’ultimatum al management. “Nel giro di 20 giorni -con quella di oggi- sono 4 le richieste di incontro urgente inoltrate al management dell’Asp di Caltanissetta senza mai aver ottenuto il benché minimo cenno di risposta. O entro lunedì prossimo ci convoca o proclamiamo lo stato di agitazione. In quest’ultima richiesta abbiamo messo in indirizzo anche il sindaco di Mussomeli ed il Prefetto di Caltanissetta".

I sindacalisti chiedono insistentemente unn incontro perché in ospedale si sta registrando "una situazione inverosimile". Il riferimento è alla presenza "a singhiozzo” dell’anestesista 24/24 nel presidio ospedaliero che va avanti dallo scorso 2 gennaio e che "ad oggi - affermano - non ha avuto soluzioni concrete salvo presenze, nel rispetto dell’orario di lavoro, dell’unica anestesista presente e in due occasioni con specialisti provenienti da Caltanissetta. La situazione attuale dell'ospedale presta facilmente il fianco ad interpretazioni di una struttura che, così com’è, serve a poco o forse a nulla dimenticando che è un presidio cha affronta e risponde alle esigenze di una popolazione vasta e variegata come quella del Vallone. L’ospedale di Mussomeli è indispensabile per tutta la zona Nord e per molti paesi della provincia di Agrigento e Palermo. Se ne faccia una ragione chi la pensa diversamente”.



