Cronaca 181

"Ultima generazione" imbratta la facciata di Palazzo Vecchio a Firenze

La nuova protesta del gruppo ambientalista, la manifestazione interrotta dal sindaco Dario Nardella

Redazione

17 Marzo 2023 16:34 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ultima-generazione-imbratta-la-facciata-di-palazzo-vecchio-a-firenze Copia Link Condividi Notizia

Nuova protesta del gruppo ambientalista "Ultima generazione", stavolta a Firenze. Due attivisti hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio e sono stati interrotti dal sindaco Dario Nardella che proprio in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull'Arengario. I turisti che si trovavano in piazza hanno cominciato a fischiare gli ambientalisti. Il blitz è stato rivendicato dal gruppo "Ultima generazione" sui propri canali social. In una foto condivisa su Instagram, si vede uno degli attivisti bloccato dalla polizia municipale che rivendica la battaglia contro "il collasso climatico".

"Continueremo finché non otterremo lo stop ai sussidi pubblici fossili", promettono gli ambientalisti invitando a sostenere la loro causa. Gli eco-blitz di "Ultima gererazione" prendono solitamente di mira opere d'arte e monumenti per attirare l'attenzione sui temi cari agli ecologisti.



Nuova protesta del gruppo ambientalista "Ultima generazione", stavolta a Firenze. Due attivisti hanno imbrattato di vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio e sono stati interrotti dal sindaco Dario Nardella che proprio in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull'Arengario. I turisti che si trovavano in piazza hanno cominciato a fischiare gli ambientalisti. Il blitz è stato rivendicato dal gruppo "Ultima generazione" sui propri canali social. In una foto condivisa su Instagram, si vede uno degli attivisti bloccato dalla polizia municipale che rivendica la battaglia contro "il collasso climatico". "Continueremo finché non otterremo lo stop ai sussidi pubblici fossili", promettono gli ambientalisti invitando a sostenere la loro causa. Gli eco-blitz di "Ultima gererazione" prendono solitamente di mira opere d'arte e monumenti per attirare l'attenzione sui temi cari agli ecologisti.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare