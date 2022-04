Attualita 117

Ulcom Caltanissetta ed Enna: il segretario della comunicazione Sergio Profeta insignito della "Stella al Merito del Lavoro"

Un riconoscimento ad una vita dedicata al lavoro, alla tutela dei più deboli e alla famiglia

Redazione

Domani, domenica primo maggio in forma solenne nel corso di apposita cerimonia, il Ministro del Lavoro Andrea Orlando e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferiranno al segretario della UILCOM Sergio Profeta, la “Stella al Merito del Lavoro”. Si tratta di una decorazione della Repubblica italiana che riprende e continua l’analoga decorazione istituita durante il regno d’Italia. Viene conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro del lavoro a cittadini italiani, distintisi per singolari meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale.

In un momento di profonda crisi di valori e di occupazione, accentuata ancora di più da una “pandemia” che ha demolito il mondo del lavoro, ha rilevato Profeta, il mio pensiero va, purtroppo, a chi ancora un lavoro non ce l’ha e a chi, invece, l’ha perduto. Questa Onorificenza, rappresenta la sintesi di una vita dedicata al lavoro, alla tutela dei più deboli e alla famiglia. La decorazione comporta il titolo di Maestro del lavoro.



