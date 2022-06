Attualita 196

Uilcom, Sergio Profeta componente del comitato regionale insieme a Tulumello e Sangiorgio

Tanti i temi trattati nel suo intervento, dallo smartworking, allo stato sociale e alla questione dell’occupazione

Redazione

Sergio Profeta segretario generale UILCOM è stato eletto componente del Comitato Regionale e nell’esecutivo Regionale della UILCOM Sicilia. L’elezione è avvenuta in occasione del VI Congresso regionale tenutosi al Teatro Biondo Stabile di Palermo alla presenza del Segretario Nazionale Salvo Ugliarolo e del Segretario Regionale Giuseppe Tumminia. Assieme a Profeta, sono stati eletti, quali componenti del Comitato anche Salvatore Tulumello e Salvatore Sangiorgio. Tanti i temi trattati nel suo intervento, dallo smartworking, allo stato sociale e alla questione dell’occupazione. L’intervento è stato chiuso prendendo in riferimento il manichino che rappresenta un uomo vecchio, malconcio e ammalato che raffigura la cultura, posto all’ingresso del Teatro, per dimostrare che la mancanza di Fondi Governativi sta portando la cultura a spegnersi lentamente. Tuttavia in questo Paese, vengono pagate le persone che non lavorano, non si aiutano le Aziende che offrono lavoro e dire che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro.



