Uil Caltanissetta, Savarino riconfermato segretario generale settore agricolo e alimentare

L’elezione è avvenuta durante i lavori del secondo Congresso Territoriale che si è svolto il 23 maggio

Redazione

Enzo Savarino è stato riconfermato all’unanimità Segretario Generale della Uila di Enna-Caltanissetta, il comparto della Uil che raggruppa i lavoratori del settore agricolo e dell’industria alimentare. L’elezione è avvenuta durante i lavori del secondo Congresso Territoriale che si è svolto il 23 maggio presso un noto locale di Pergusa. Al Congresso Territoriale sono intervenuti Vincenzo Mudaro (Segretario Generale Uil Enna – Caltanissetta), Luisella Lionti (Segretario Generale Uil Sicilia), Nino Marino (Segretario Generale Uila Sicilia) e Gabriele De Gasperis (Segretario Nazionale Uila).

La Uila esprime forte preoccupazione per il futuro del settore nei territori di Enna e Caltanissetta sia sotto l’aspetto economico che occupazionale. I territori interessati sono caratterizzati da una depressione economica senza precedenti: una sfida da affrontare con la contrattazione di secondo livello e le opportunità che il sistema bilaterale del settore mette a disposizione per le aziende e i lavoratori affinchè i progetti di valorizzazione e sviluppo delle attività agro-alimentari siano seguite da lavoro di qualità e dalla tutela dei relativi diritti sindacali dei lavoratori.

Un forte impulso discende dalla rete del lavoro di qualità istituita presso le sedi provinciali Inps, la lotta al lavoro nero e al caporalato, politiche di sviluppo anche attraverso la contrattazione con la Pubblica Amministrazione e con tutte quelle piccole e medie realtà private che fanno impresa nei territori di Enna e Caltanissetta. Sul versante relativo ai lavoratori del settore forestale, i delegati al Congresso Territoriale hanno espresso con fermezza e determinazione il rifiuto assoluto all’ipotesi di riforma presentata dal Governo Regionale facendo emergere le difficoltà che vivono i lavoratori per l’incertezza di una vicenda dovuta alla incapacità della politica di trovare soluzioni idonee per il lavoro e per i lavoratori forestali. Senza dimenticare le tantissime problematiche che vivono i lavoratori del settore privato dell’agroalimentare e idraulico forestale al fine di garantire economia e occupazione nei nostri territori, ed ulteriore impegno per assicurare legalità al lavoro, certezze sindacali e futura programmazione che veda il riconoscimento e la giusta attenzione per lavoratori.



