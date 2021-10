Salute 206

Ugl Salute. Ricostituita a Caltanissetta la federazione provinciale: "Puntiamo ad essere punto di riferimento sindacale in provincia"

"Operatori sanitari da quasi due anni ormai sono in prima linea e meritano un riconoscimento"

29 Ottobre 2021 11:01

E' stata ricostituita nei giorni scorsi, nell'ambito della Ugl di Caltanissetta, la nuova segreteria provinciale della federazione Ugl salute. A battezzare l'organismo, ricostituito dopo breve un periodo di assenza, nella sede sindacale nissena erano presenti il segretario regionale Carmelo Urzì, insieme al coordinatore provinciale del comparto Salute pubblica Francesco Iacona, nonchè il segretario territoriale Andrea Alario a fare gli onori di casa. "Finalmente ripartiamo con tanto entusiasmo anche a Caltanissetta, dove stiamo costruendo un gruppo solido che guarda al futuro - ha detto il segretario Urzì. Lo abbiamo fatto in un momento particolare, come quello di emergenza sanitaria che stiamo vivendo, perchè anche in questo territorio siamo stati sollecitati da tanti lavoratori del settore che ci vedono sempre di più come un punto di riferimento per le battaglie che abbiamo portato avanti fino ad ora".

Soddisfatto il coordinatore Iacona: "Siamo orgogliosi di poter rappresentare il personale della sanità della nostra area provinciale e faremo di tutto per cercare di rappresentare al meglio in tutte le sedi istituzionali e sindacali la categoria. Operatori sanitari che da quasi due anni ormai sono in prima linea e meritano un riconoscimento, a partire dalla riconferma per coloro che hanno un contratto in scadenza a fine dicembre prossimo. Non si può cadere nell'errore di privarsi di queste risorse, soprattutto dopo l'incremento del fondo nazionale sanitario, poichè bisogna potenziare gli organici con percorsi di stabilizzazione in base ai fabbisogni degli organici. Come Ugl Salute Caltanissetta - conclude Iacona - scriveremo anche all'assessore regionale della Salute Ruggero Razza, affinché gli sforzi di questi lavoratori non siano vani."



