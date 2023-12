Attualita 379

Uganda, a 70 anni diventa mamma di due gemelli: "E' la più anziana d'Africa"

"Questa è una conquista straordinaria, dare gemelli alla madre più anziana dell'Africa", ha detto il dottor Edward Tamale Sali

Una donna ugandese di 70 anni ha partorito due gemelli, un maschio e una femmina: lo ha annunciato il suo medico. Per la neo mamma, "la più anziana d'Africa", è stato "un miracolo". Safina Namukwaya ha descritto così la sua gioia all'arrivo dei bimbi, nati in una struttura sanitaria della capitale Kampala, dove la donna si è sottoposta a cure per la fertilità. "Questa è una conquista straordinaria, dare gemelli alla madre più anziana dell'Africa", ha detto il dottor Edward Tamale Sali, che ha assistito la donna durante la gravidanza e il parto. La settantenne aveva dato alla luce già una figlia tre anni fa, dopo essere stata definita una "donna maledetta" per non aver avuto prole in precedenza.

Sali ha precisato che la donna e i gemelli sono ancora nell'Ospedale internazionale delle donne e nel centro di fertilità da lui fondato, ma godono di buona salute. "Non riesco a esprimere la mia gioia in questo momento", ha detto Namukwaya, che vive nella zona rurale di Masaka, circa 120 chilometri a ovest di Kampala. "A 70 anni, considerata non in grado di rimanere incinta e partorire, o accudire un bambino, ecco il miracolo dei gemelli", ha affermato.



