Cronaca 324

Ufficio Tributi Comune di Caltanissetta, bollette e avvisi via mail? Ecco come fare

I contribuenti che desiderano ricevere gli avvisi dell’anno 2022 tramite email o pec, devono fare richiesta all’Ufficio Tributi entro e non oltre il 31/12/2021

Redazione

12 Ottobre 2021 09:00

L’Ufficio Tributi del Comune di Caltanissetta, per i contribuenti che vogliono ricevere gli avvisi e le comunicazioni al proprio indirizzo elettronico (email o pec), ha pubblicato sul sito del Comune alla voce avvisi istituzionali il modulo (in formato pdf o word) che i cittadini devono utilizzare per effettuare la richiesta.

La richiesta, da indirizzare all’Ufficio Tributi, può essere inoltrata tramite una delle seguenti modalità:

per posta o consegnata brevi manu al Protocollo del Comune, corso Vittorio Emanuele n.89;

per posta o consegna brevi manu all’Ufficio Tributi, via Alcide de Gasperi n. 4;

per Pec all’indirizzo ufficio.tributi@pec.comune.caltanissetta.it;

per Email all’indirizzo ufficiotributi@comune.caltanissetta.it.

I contribuenti che desiderano ricevere gli avvisi dell’anno 2022 tramite email o pec, devono fare richiesta all’Ufficio Tributi entro e non oltre il 31/12/2021. Si avvisa la cittadinanza che tutte le email precedentemente fornite non saranno più tenute in considerazione, ma si riterranno valide solo quelle indicate con la compilazione del nuovo modulo (in allegato sotto l'articolo)



L'Ufficio Tributi del Comune di Caltanissetta, per i contribuenti che vogliono ricevere gli avvisi e le comunicazioni al proprio indirizzo elettronico (email o pec), ha pubblicato sul sito del Comune alla voce avvisi istituzionali il modulo (in formato pdf o word) che i cittadini devono utilizzare per effettuare la richiesta.

La richiesta, da indirizzare all'Ufficio Tributi, può essere inoltrata tramite una delle seguenti modalità:

per posta o consegnata brevi manu al Protocollo del Comune, corso Vittorio Emanuele n.89;

per posta o consegna brevi manu all'Ufficio Tributi, via Alcide de Gasperi n. 4;

per Pec all'indirizzo ufficio.tributi@pec.comune.caltanissetta.it;

per Email all'indirizzo ufficiotributi@comune.caltanissetta.it. I contribuenti che desiderano ricevere gli avvisi dell'anno 2022 tramite email o pec, devono fare richiesta all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 31/12/2021. Si avvisa la cittadinanza che tutte le email precedentemente fornite non saranno più tenute in considerazione, ma si riterranno valide solo quelle indicate con la compilazione del nuovo modulo (in allegato sotto l'articolo)

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare