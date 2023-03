Ufficio tributi Caltanissetta, potenziato help-desk operativo raggiungibile via telefono o mail

Cronaca 525

Ufficio tributi Caltanissetta, potenziato help-desk operativo raggiungibile via telefono o mail

L’amministrazione comunale e gli uffici sottolineano di essere concentrati sul piano di miglioramento del servizio su più fronti

Redazione

13 Marzo 2023 19:14 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ufficio-tributi-caltanissetta-potenziato-help-desk-operativo-raggiungibile-via-telefono-o-mail Copia Link Condividi Notizia

Voglio comunicare un’altra novità inerente il funzionamento dell’Ufficio tributi del Comune di Caltanissetta, che riguarda soprattutto i contribuenti interessati dalla TARI: è stato potenziato il servizio di help-desk operativo, raggiungibile telefonicamente anche su nuove numerazioni, o tramite mail, da mercoledì 15 marzo. Questi i riferimenti: - il numero telefonico aggiuntivo: 0934.1935118 (due linee cui rispondono due operatori). Attivo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle 18.00; - l’indirizzo mail dedicato supportotributi.caltanissetta@gruppoas.info - il numero già esistente 0934.74822. Attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, orario 9- 12

L’amministrazione comunale e gli uffici sottolineano di essere concentrati sul piano di miglioramento del servizio su più fronti: la bonifica dei dati di cui dispone, l’informazione all’utenza e l’accoglienza in loco. Di seguito un sintetico riepilogo delle attività delle ultime settimane nella gestione dei servizi tributari (oltre alla sostituzione dei software di gestione):  Sono stati emessi gli avvisi di pagamento Tari 2023 pagabili adesso anche tramite sistema di pagamento PagoPA, oltre che con F24;  È stato attivato, e pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, il portale per i tributi, Linkmate, tramite il quale l'interessato può agevolmente comunicare con l’Ufficio Tributi, verificare la propria situazione tributaria e stampare il proprio atto e relativo F24 o PagoPa da pagare nei centri abilitati o comodamente da casa tramite home banking;  Per raggiungere al meglio i cittadini, abbiamo lanciato l’uso dei servizi di messaggistica messi a disposizione da App IO. Questo consente ai cittadini di essere sempre aggiornati sulle comunicazioni del Comune, prendere immediata visione degli atti e delle comunicazioni e, di pagare comodamente, direttamente da smartphone, con App IO, i relativi eventuali avvisi di pagamento. L’assessore con delega ai tributi e sistemi informativi Dott. Salvatore Giuseppe La Mensa



Voglio comunicare un'altra novità inerente il funzionamento dell'Ufficio tributi del Comune di Caltanissetta, che riguarda soprattutto i contribuenti interessati dalla TARI: è stato potenziato il servizio di help-desk operativo, raggiungibile telefonicamente anche su nuove numerazioni, o tramite mail, da mercoledì 15 marzo. Questi i riferimenti: - il numero telefonico aggiuntivo: 0934.1935118 (due linee cui rispondono due operatori). Attivo martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle 18.00; - l'indirizzo mail dedicato supportotributi.caltanissetta@gruppoas.info - il numero già esistente 0934.74822. Attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, orario 9- 12 L'amministrazione comunale e gli uffici sottolineano di essere concentrati sul piano di miglioramento del servizio su più fronti: la bonifica dei dati di cui dispone, l'informazione all'utenza e l'accoglienza in loco. Di seguito un sintetico riepilogo delle attività delle ultime settimane nella gestione dei servizi tributari (oltre alla sostituzione dei software di gestione): ? Sono stati emessi gli avvisi di pagamento Tari 2023 pagabili adesso anche tramite sistema di pagamento PagoPA, oltre che con F24; ? È stato attivato, e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente, il portale per i tributi, Linkmate, tramite il quale l'interessato può agevolmente comunicare con l'Ufficio Tributi, verificare la propria situazione tributaria e stampare il proprio atto e relativo F24 o PagoPa da pagare nei centri abilitati o comodamente da casa tramite home banking; ? Per raggiungere al meglio i cittadini, abbiamo lanciato l'uso dei servizi di messaggistica messi a disposizione da App IO. Questo consente ai cittadini di essere sempre aggiornati sulle comunicazioni del Comune, prendere immediata visione degli atti e delle comunicazioni e, di pagare comodamente, direttamente da smartphone, con App IO, i relativi eventuali avvisi di pagamento. L'assessore con delega ai tributi e sistemi informativi Dott. Salvatore Giuseppe La Mensa

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare