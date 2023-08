Cronaca 282

Ufficio immigrati Pian del Lago di Caltanissetta, la denuncia del Siulp: "Non c'è collegamento internet da 10 giorni"

Nell'edificio ogni giorno si recano numeri stranieri per chiedere il permesso di soggiorno

Redazione

"Da 10 giorni un edificio dell’Ufficio Immigrazione è privo di qualsiasi collegamento di rete, problema che, oltre a non permettere agli operatori di svolgere le proprie mansioni, già alquanto gravose a causa di un esiguo numero di personale, si ripercuote anche sugli stranieri che, provenienti dal centro urbano, dopo aver percorso parecchi chilometri appiedati, a volte anche con bambini e sotto il sole cocente, devono sentirsi dire dagli operatori di Polizia che gli uffici sono fuori servizio fino a data imprecisata". La denuncia pubblica è del segretario aggiunto del Siulp Caltanissetta, Massimiliano Occhipinti.

Un isolamento telematico di uffici ritenuti nevralgici. Nell'edificio c'è anche lo sportello che quotidianamente è frequentano da numerosi stranieri per richiedere il permesso di soggiorno. Va ricordato che il "Centro Polivalente di Pian del Lago ubicato alla periferia di Caltanissetta è privo di qualsiasi forma di collegamento con il centro urbano e sarebbe opportuno valutare la possibilità di dichiararlo sede disagiata. Nel corso degli anni il centro - afferma il sindacalista - appartenente alla Prefettura, oltre ad esservi un centro per rimpatri (Cpr) ed un centro di accoglienza per richiedenti protezione internazionale (Cara) dove attualmente vengono ospitati 450 stranieri, sono stati ubicati alcuni Uffici della Questura, quali l'Ufficio Immigrazione e gli Uffici del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica".

Gli uffici della questura sono dislocati all’interno del centro, collegati tra loro mediante una connessione di rete per permettere lo scambio dei dati, nonché per accedere alle varie banche dati in uso alle forze di polizia. "Nonostante le numerose segnalazioni fatte alla Prefettura dal Questore Giusy Agnello, sono trascorsi oltre dieci giorni ed ancora il problema non è stato risolto. Riteniamo inaccettabile che un Ufficio di Polizia, tra l’altro con un’utenza numerosissima, anche a causa delle ferie estive, sia penalizzato per un problema legato ad una spesa di qualche centinaio di euro, come già riferito da una ditta interessata per l’eventuale riparazione".



