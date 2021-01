Politica 168

Udc, nominati a Butera il coordinatore cittadino e il suo vice: sono Rosario Gambino e Luca Palumbo

La nomina è arrivata dal coordinatore provinciale Silvio Scichilone. Gambino è uno studente universitario, mentre Palumbo è un impiegato

18 Gennaio 2021 15:01

“Ai giovani, prima di tutti quelli che oggi hanno vent'anni e anche meno, spetta il compito di ripensare e riprogettare questo Paese.I giovani, riappropriandosi della fiducia nel futuro (che ha storicamente sempre caratterizzato le nuove generazioni), possono provare a risolvere per mettere a punto un progetto che li veda protagonisti sulla scena italiana”. E’ quanto afferma in una nota il coordinatore provinciale dell’Udc, Silvio Scichilone.

"Ho ritenuto appropriato - si legge in una nota - dare fiducia a due Giovani, studenti e lavoratori, che senza esitazione alcuna hanno accettato di iniziare questo ambizioso percorso dell’UDC per Butera.

Dopo tanti anni di assenza a Butera l’UDC rinasce sul forte bisogno di riavere un vero partito moderato, interclassista e di grande tensione ideale e progettuale.

Oggi,nella qualità di Coordinatore Provinciale UDC, ho provveduto a nominare Rosario Gambino Coordinatore Cittadino dell’UDC di Butera.

Studente universitario in Economia, con diverse esperienze lavorative, impegnato nell’associazionismo e nella realtà Cattolica

Al suo fianco come ViceCoordinatore Cittadino ci sarà Luca Palumbo, Responsabile punto vendita GDO , diplomato in marketing e finanza, presente ed attivo nei Gruppi Cattolici e nelle Associazioni

L’UDC a Butera, con Rosario e Luca, intraprende un nuovo inizio, con amici antichi e giovani neofiti, dialogante con i Cittadini, interprete e consapevole delle difficoltà che Butera vive, in grado di creare un Partito popolare, d’ispirazione cristiana, con il Cittadino al centro dell’azione politica, così da poter essere un punto di riferimento importante per tutta quell’area moderata che oggi non si riconosce in quella politica superficiale, priva di qualsiasi contenuto, lontana dai veri bisogni dei Cittadini.

L’UDC è un partito di centro che guarda a tutte quelle forze che condividono in forma omogenea un progetto di sviluppo integrato con grande attenzione alle fasce deboli della società e ai veri bisogni prioritari della comunità.

Vogliamo lavorare per un reale progetto di crescita e sviluppo della comunità locale. Saremo disponibili a collaborare con chiunque voglia rivitalizzare Butera, porteremo idee fresche ed entusiasmo ma anche esperienza e disponibilità ad impegnarci con il Governo Regionale per la realizzazione di quei progetti utili ed indispensabili per il nostro territorio.

In questa UDC buterese ci sono le premesse e le condizioni per svolgere al meglio il servizio di rappresentanza democratica e di partecipazione alla gestione della cosa pubblica che i partiti hanno il compito di svolgere. E noi, che abbiamo le radici nella storia di questo paese, che abbiamo avuto uomini di spessore, intendiamo fare del nostro meglio e contribuire a riavvicinare i Cittadini alla Politica, al nostro Partito ricco di tradizioni e testimonianze entusiasmanti per la nostra Butera.

L’UDC a tutti i livelli, Provinciale, Regionale e Nazionale, sarà vicina a questo gruppo per sostenerlo, per ripristinare il dialogo democratico con i Cittadini, con le Famiglie, con le nuove Generazioni, con le Associazioni, con i Movimenti, per rilanciare l’economia ripartendo dalle PMI agricole, artigiane e industriali per affrontare seriamente il tema della disoccupazione giovanile”





