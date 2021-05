Politica 235

Udc Caltanissetta, Loreto Ognibene è il nuovo responsabile provinciale agli enti locali

L'Udc si consolida sempre più nella provincia di Caltanissetta con una figura di grande esperienza che sarà di grande supporto in tutti i comuni nisseni

Redazione

28 Maggio 2021 13:06

Loreto Ognibene, già Commissario della Lega per la Provincia di Caltanissetta, è il nuovo Responsabile Provinciale agli Enti Locali dell’Udc Italia guidato in Sicilia dall’On. Decio Terrana. Sentito infatti il parere favorevole del Coordinatore Nazionale dell’Udc Italia On. Lorenzo Cesa, in accordo con il Coordinatore Provinciale Silvio Scichilone, l’Udc si consolida sempre più nella provincia di Caltanissetta con una figura di grande esperienza che sarà di grande supporto in tutti i Paesi della Provincia nissena.

“Sono entusiasta per la nomina di Loreto – trasmette l’On. Terrana – Stiamo continuando a crescere ovunque, con tanti professionisti che si mettono in gioco nel proprio territorio per trasmettere i valori moderati dell’Udc Italia. Vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini, la nomina di Loreto Ognibene è un ulteriore passo per consolidare il Partito ed offrire diversi punti di riferimento a tutta la Provincia di Caltanissetta, dove l’Udc Italia è davvero ben radicato e rappresentato da tanti giovani e professionisti di grande spessore”.

Loreto Ognibene, così come tanti altre figure politiche siciliane di spessore, aveva di recente lasciato la Lega per sposare il progetto in Sicilia dell’Udc. “Sono felice ed orgoglioso della responsabilità affidatami – dichiara Loreto Ognibene – Ringrazio per la fiducia il Segretario Nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa, il Coordinatore Politico in Sicilia, Decio Terrana ed il Coordinatore Provinciale Silvio Scichilone. Farò del mio meglio affinchè l’Udc possa affermarsi sempre più nella provincia di Caltanissetta e sono a disposizione di tutti i nisseni per rendere ancora più forte la rete locale dell’Udc, vero punto di riferimento di tutti i moderati che si riconoscono nello Scudocrociato. Sono entusiasta di cominciare questa nuova avventura”.

Contento anche il Coordinatore Provinciale Silvio Scichilone: “Felice per la nomina di Loreto Ognibene. Sono certo che lavoreremo in grande sinergia per il consolidamento dello Scudocrociato nella nostra Provincia”



