Ucraina, Zelenska: 90% ucraini pronti a vivere senza elettricità pur di aderire all’Unione Europea

La first lady cita un recente sondaggio in cui il 90% degli ucraini ha affermato di essere pronto a vivere con la carenza di elettricità per due o tre anni se vedesse la prospettiva di aderire all'Unione europea

Redazione

La first lady ucraina Olena Zelenska ha detto alla Bbc che l'Ucraina resisterà il prossimo inverno nonostante il freddo e i blackout causati dai missili russi, e continuerà a combattere quella che descrive come una guerra di visioni del mondo, perché "senza vittoria non può esserci pace". "Siamo pronti a sopportare questo", afferma Olena. "Abbiamo avuto così tante terribili sfide, visto così tante vittime, così tanta distruzione, che i blackout non sono la cosa peggiore che ci possa capitare". Poi, la first lady cita un recente sondaggio in cui il 90% degli ucraini ha affermato di essere pronto a vivere con la carenza di elettricità per due o tre anni se vedesse la prospettiva di aderire all'Unione europea. Questo, aggiunge, di fronte al fatto che "è facile correre una maratona quando sai quanti chilometri ci sono". Però, gli ucraini non conoscono la distanza che devono percorrere. "A volte può essere molto difficile, ma ci sono alcune nuove emozioni che ci aiutano a resistere."

Quanto alla vita in famiglia e al fatto che veda poco il marito, il presidente Zelensky, la first lady aggiunge che incontrarsi "è molto raro oggi. Molto raro. Vivo separatamente con i miei figli e mio marito vive al lavoro", spiega. "Soprattutto, ci mancano le cose semplici: stare seduti, senza guardare l'ora, tutto il tempo che vogliamo".



