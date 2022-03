Attualita 173

Ucraina, profughi presenti in provincia di Caltanissetta: sul sito della prefettura tutte le informazioni utili

Sul sito della prefettura è possibile scaricare il foglio informativo predisposto dal ministero dell'interno

Redazione

22 Marzo 2022 12:48 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ucraina-profughi-presenti-in-provincia-di-caltanissetta-sul-sito-della-prefettura-tutte-le-informazioni-utili Copia Link Condividi Notizia

Al fine di fornire ai cittadini ucraini che hanno fatto ingresso in Italia a seguito degli eventi bellici le necessarie informazioni concernenti il soggiorno sul territorio italiano, si comunica che sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione dedicata, è possibile scaricare il foglio informativo predisposto dal Ministero dell’Interno, di concerto con dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tradotto in lingua italiana, inglese ed ucraina - riportante alcune utili e importanti indicazioni rivolte agli ucraini che hanno fatto ingresso in Italia.

Si ricorda che, al fine di fornire le informazioni sulla loro presenza nel territorio provinciale, gli ucraini giunti nel territorio italiano sono invitati a rivolgersi alla Questura-Ufficio Immigrazione o al locale Commissariato di Polizia e a prendere contatti con l’Azienda sanitaria provinciale per l’avvio del prescritto protocollo sanitario.



Al fine di fornire ai cittadini ucraini che hanno fatto ingresso in Italia a seguito degli eventi bellici le necessarie informazioni concernenti il soggiorno sul territorio italiano, si comunica che sul sito istituzionale della Prefettura, nella sezione dedicata, è possibile scaricare il foglio informativo predisposto dal Ministero dell'Interno, di concerto con dal Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tradotto in lingua italiana, inglese ed ucraina - riportante alcune utili e importanti indicazioni rivolte agli ucraini che hanno fatto ingresso in Italia. Si ricorda che, al fine di fornire le informazioni sulla loro presenza nel territorio provinciale, gli ucraini giunti nel territorio italiano sono invitati a rivolgersi alla Questura-Ufficio Immigrazione o al locale Commissariato di Polizia e a prendere contatti con l'Azienda sanitaria provinciale per l'avvio del prescritto protocollo sanitario.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare