Attualita 95

Ucraina, partito da Gela un furgone carico di alimenti e medicine: si fermerà al confine con la Polonia

All'iniziativa hanno partecipato il Comune, la Caritas, l'associazione antiracket e diversi volontari

Redazione

13 Marzo 2022 21:00 Condividi Notizia Facebook Twitter LinkedIn Email https://www.seguonews.it/ucraina-partito-da-gela-un-furgone-carico-di-alimenti-e-medicine-si-fermera-al-confine-con-la-polonia Copia Link Condividi Notizia

E’ partito questa mattina alle 10 alla volta dell’Ucraina il furgoncino carico di tutte le medicine, gli alimenti e i beni di prima necessità raccolti questa settimana a Gela grazie alla generosità di tanti cittadini. L’iniziativa, organizzata in sinergia da Comune - assessorato ai servizi sociali, Caritas della parrocchia San Domenico Savio, FAI antiracket di Gela e associazione Il tempio di Apollo, in collaborazione con alcune farmacie della città, ha avuto come base operativa i locali di via Iolanda 22.

Qui sono stati raccolti dispositivi medici, kit di primo soccorso, detergenti per l’igiene personale, pannolini e alimenti, tra cui quelli specifici per neonati e bambini, che, in mattinata, sono stati caricati sul furgone. Quest’ultimo, al termine di un viaggio di 30 ore circa, arriverà al confine tra Polonia e Ucraina. A questo punto, la merce sarà trasferita su un furgoncino blindato, e fatta entrare in Ucraina per raggiungere le zone di guerra.

“Purtroppo, ci sentiamo tutti impotenti di fronte all’orrore immane della guerra e alle immagini che arrivano dall’Ucraina. Se politicamente, però, non possiamo fare molto per far tacere le armi, umanamente dobbiamo e possiamo fare tantissimo. L’iniziativa Gelesi per l’Ucraina è stata organizzata secondo le direttive del Consolato Ucraino di Catania, il quale sta collaborando attivamente con il comitato Ucraini Italiani, del quale fanno parte un gruppo di ucraini che vivono stabilmente a Gela. Nel ringraziare quanti hanno contribuito fino ad ora con la loro generosità, non posso che sottolineare ancora una volta come questa amministrazione comunale farà tutto il possibile per alleviare il dolore, i disagi e lo stress enorme che alla popolazione ucraina deriva da questo conflitto, con la speranza che possa finire presto per far spazio al dialogo e alla diplomazia” ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco.



E' partito questa mattina alle 10 alla volta dell'Ucraina il furgoncino carico di tutte le medicine, gli alimenti e i beni di prima necessità raccolti questa settimana a Gela grazie alla generosità di tanti cittadini. L'iniziativa, organizzata in sinergia da Comune - assessorato ai servizi sociali, Caritas della parrocchia San Domenico Savio, FAI antiracket di Gela e associazione Il tempio di Apollo, in collaborazione con alcune farmacie della città, ha avuto come base operativa i locali di via Iolanda 22. Qui sono stati raccolti dispositivi medici, kit di primo soccorso, detergenti per l'igiene personale, pannolini e alimenti, tra cui quelli specifici per neonati e bambini, che, in mattinata, sono stati caricati sul furgone. Quest'ultimo, al termine di un viaggio di 30 ore circa, arriverà al confine tra Polonia e Ucraina. A questo punto, la merce sarà trasferita su un furgoncino blindato, e fatta entrare in Ucraina per raggiungere le zone di guerra. "Purtroppo, ci sentiamo tutti impotenti di fronte all'orrore immane della guerra e alle immagini che arrivano dall'Ucraina. Se politicamente, però, non possiamo fare molto per far tacere le armi, umanamente dobbiamo e possiamo fare tantissimo. L'iniziativa Gelesi per l'Ucraina è stata organizzata secondo le direttive del Consolato Ucraino di Catania, il quale sta collaborando attivamente con il comitato Ucraini Italiani, del quale fanno parte un gruppo di ucraini che vivono stabilmente a Gela. Nel ringraziare quanti hanno contribuito fino ad ora con la loro generosità, non posso che sottolineare ancora una volta come questa amministrazione comunale farà tutto il possibile per alleviare il dolore, i disagi e lo stress enorme che alla popolazione ucraina deriva da questo conflitto, con la speranza che possa finire presto per far spazio al dialogo e alla diplomazia" ha dichiarato il Sindaco Lucio Greco.

© Riproduzione riservata

Ti potrebbero interessare