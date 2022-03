Cronaca 553

Ucraina, morta insieme al bambino la donna incinta fotografata all'ospedale di Mariupol

La foto ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Ora è morta insieme al bambino, che i medici non sono riusciti a salvare

Redazione

È morta una delle donne incinte fotografate all’ospedale di Mariupol bombardato. La sua era tra le foto simbolo di quella tragedia. La donna è stata fotografa, distesa su una barella, mentre si teneva con le mani il grembo insanguinato. La foto ha fatto il giro del mondo in pochi minuti. Ora è morta insieme al bambino, che i medici non sono riusciti a salvare. Lo riportano i siti ucraini. Un’altra donna, Marianna Pidhurska, la beauty blogger fotografata con il pigiama a pois mentre scendeva le scale tra le macerie, la sera del 10 marzo, ha invece dato alla luce una bambina e sta bene. All'inizio si era diffusa la notizia che fosse lei la donna morta. La donna era stata anche attaccata con l'accusa di essersi prestata a una messinscena propagandistica del governo di Zelensky.

Sull'ospedale pediatrico di Mariupol si è consumata una delle principali polemiche mediatiche fra le due parti in conflitto. Dopo la diffusione delle foto, fra le quali quella della blogger incinta, le autorità russe hanno bollato le immagine e le notizie come fake news, dicendo che la struttura era già stata svuotata nei giorni precedenti.



