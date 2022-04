Cronaca 203

Ucraina, medico e infermiera si sposano tra le macerie a Kharkiv

due neosposi, appena cominciata la guerra hanno cominciato a dare aiuto medico a casa delle persone

Redazione

Matrimonio tra le macerie a Kharkiv per Nastya Gracheva e Anton Sokolov, lei infermiera in una clinica oncologica e lui medico. I due neosposi, appena cominciata la guerra hanno cominciato a dare aiuto medico a casa delle persone del loro Paese. Quando hanno finito i medicinali a disposizione hanno cominciato raccolte per avere fondi e ottenerne altri per le persone che ne avevano bisogno. (ANSA)



