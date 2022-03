Attualita 60

Ucraina, lo straziante appello di Papa Francesco: "In nome di Dio, fermate questo massacro"

In piazza San Pietro tante le bandiere dell'Ucraina. Presenti circa 25 mila fedeli.

Redazione

Un nuovo accorato appello di Papa Francesco per fermare la guerra "straziante" in corso in Ucraina. Dopo la recita dell'Angelus il Pontefice ha implorato di "ascoltare il grido di chi soffre" e ha condannato la "barbarie dell'uccisione di bambini, di innocenti e di civili inermi", davanti alla quale "non ci sono ragioni strategiche che tengano". "In nome di Dio, vi chiedo: fermate questo massacro!", le sue forti parole per far "cessare l’inaccettabile aggressione armata", che sta riducendo "le città a cimiteri". E Francesco ha ricordato Mariupol, che porta il nome di Maria, "diventata una città martire". "Dio è solo Dio della pace, non è Dio della guerra, e chi appoggia la violenza ne profana il nome", ha aggiunto. (Agi.it)



