Cronaca 114

Ucraina, la Cgil Sicilia aderisce alla veglia di stasera in piazza Verdi a Palermo

L'iniziativa è organizzata dal festival delle letterature migranti. Iniziative contro la guerra in tutta la Sicilia

Redazione

La Cgil Sicilia aderisce e parteciperà alla veglia per l’Ucraina che si terrà stasera a partire dalle 19 in piazza Verdi, a Palermo, su iniziativa della direzione artistica del “Festival delle letterature migranti”. “La società civile tutta – dice il segretario organizzativo della Cgil regionale, Ignazio Giudice- deve mobilitarsi contro questa guerra assurda che già sta mietendo vittime. Come Cgil stiamo organizzando presidi e manifestazioni in tutta la Sicilia per chiedere il massimo dell’impegno per il rilancio dell’azione diplomatica e lo stop al conflitto. E parteciperemo a tutte le iniziative di questo segno che saranno messe in campo”.



