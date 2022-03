Cronaca 311

Ucraina, i russi sono vicini ad una seconda centrale nucleare. Mariupol sotto assedio, attacchi spietati

Zelensky: "Non sono scappato. Sono qui". "Ogni due giorni dicono che sono scappato dall'Ucraina, da Kiev. Ma sono qua, lo vedete, al mio posto"

Le forze russe sono a 32 chilometri dalla seconda maggiore centrale nucleare dell'Ucraina. Lo afferma l'ambasciatrice americana all'Onu, Linda Thomas-Greenfield, lasciando intendere che i russi avrebbero nel mirino un'altra centrale dopo quella di Zaporizhzhia. La Cnn ha mostrato un video in cui si sente il grido d'allarme che si è diffuso dal sistema di allerta pubblico vicino alle centrale nucleare di Zaporizhzhia quando è stata attaccata nella nottetra giovedì e venerdì: "Smettete di sparare. State mettendo a rischio la sicurezza del mondo". La città di Mariupol è sottoposta all'assedio delle forze russe. Lo afferma il sindaco. Nella notte in cui si temeva la presa di Odessa, i russi che assediano il porto strategico di Mariupol lanciano, dice il sindaco, una serie di attacchi "spietati".

Zelensky: "Non sono scappato. Sono qui". "Ogni due giorni dicono che sono scappato dall'Ucraina, da Kiev. Ma sono qua, lo vedete, al mio posto". Così Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un video postato su Instagram, ha smentito l'annuncio fatto in precedenza dal presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, secondo il quale lo stesso Zelensky era fuggito in Polonia. "Nessuno è scappato da nessuna parte, stiamo lavorando", aggiunge il presidente ucraino, citato da Interfax, indicando che con lui c'è il capo di gabinetto della presidenza Andriy Yermak. Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu si riunirà lunedì sulla crisi umanitaria in Ucraina. Lo riferiscono fonti diplomatiche, secondo le quali la riunione è stata chiesta da Stati Uniti e Albania.

Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avuto un colloquio telefonico con il presidente francese Emmanuel Macron sulla "gravità della spaventosa situazione in Ucraina". Lo afferma Downing Street, sottolineando che Johnson ha descritto il confronto come "la peggiore guerra nel continente da tempo". "I due leader si sono detti d'accordo nel definire spregevoli le azioni spericolate per danneggiare la centrale di Zaporizhzia. I due si sono detti d'accordo sul fatto che è imperativo per i loro due Paesi continuare a fare il possibile per assistere la popolazione Ucraina". Si stringe intanto la morsa di Mosca sui media e, di fronte al blocco dell' accesso ai social e ai siti di informazione Limita l'accesso ai siti d'informazione, annuncia il blocco di Facebook e Twitter, vari media occidentali lasciano Mosca. Tra questi Bloomberg, Abc e Cbs. La Bbc ritira i suoi giornalisti dalla Russia e riapre le trasmissioni ad onde corte come ai tempi di Radio Londra, mentre radio Eco Mosca resiste e continuerà a trasmettere su YouTube.

Il terzo round dei colloqui, annunciato per l'inizio della prossima settimana, potrebbe in effetti essere anticipato a oggi o domani, ha detto Mikhaylo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citato dalla Tass. Putin ha detto nel colloquio Scholz che un'intesa con Kiev è possibile solo "se tutte le richieste russe" saranno soddisfatte. "Spero che Kiev sia ragionevole", ha aggiunto, avvertendo chi si oppone alle azioni della Russia in Ucraina di "non esacerbare la situazione" imponendo ulteriori sanzioni al suo Paese. "Restiamo pronti a adottare ulteriori sanzioni se Putin non si fermerà e tornerà indietro dall'invasione. Siamo risoluti, determinati, uniti". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen in una dichiarazione congiunta con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. Von der Leyen rimarca che "la cooperazione tra Usa e Ue è il cuore dell'efficace risposta" alla Russia. L'Unione europea sta valutando di "aumentare il numero di banche russe da escludere dal sistema Swift". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, al termine del Consiglio Esteri straordinario a Bruxelles. "Le sanzioni non devono provocare un cambio di regime in Russia. Lo scopo è indebolire l'economia russa", ha sottolineato Borrell.

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha deciso di istituire urgentemente una commissione d'inchiesta internazionale indipendente a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Le atrocità commesse non rimarranno impunite". Lo scrive in un tweet l'Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba chiede ai paesi occidentali di approvare la creazione di un tribunale speciale per punire Vladimir Putin. Kuleba ha anche denunciato casi di donne violentate nei territori occupati dall'esercito russo. La Bbc ha deciso di ritirare i suoi giornalisti dalla Russia. L'agenzia Bloomberg annuncia la sospensione dell'attività dei suoi giornalisti in Russia. (ANSA)



